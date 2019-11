Maltempo | allerta rossa a Genova | 120 persone isolate e 19 sfollati Il governatore Toti

Maltempo - allerta in Piemonte : salgono i corsi d’acqua Piemonte - esonda il rio Lovassina nell’Alessandrino : Non solo Liguria: l’allerta Maltempo si estende anche in Piemonte dove salgono i corsi d’acqua a causa delle forti precipitazioni delle ultime 12 ore. Le zone maggiormente colpite sono la fascia pedemontana nordoccidentale e il settore appenninico, con valori molto forti sull’Alessandrino al confine con la Liguria, dove si registrano i primi allagamenti. I torrenti Orba ed Erro, tra Piemonte e Liguria, hanno gia’ ...

Maltempo Liguria : nuovo punto stampa sull’allerta alle 12 : nuovo punto stampa sull’allerta meteo in Liguria oggi alle 12 nella sede della Protezione civile regionale, in Viale Brigate Partigiane 2 a Genova. Parteciperanno il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, il sindaco di Genova Marco Bucci e i tecnici di Arpal. Maltempo, allerta rossa a Genova: pioggia record, allagamenti e frane. Esondati i rii Fegino e Ruscarolo, ...

Maltempo in Liguria - allerta rossa a Genova : allerta rossa in Liguria. E' scattata la fase d'allarme per i due rii, il Riscarolo ed il Fegino in Val Polcevera, a Genova, che sono esondati.

Maltempo - allerta rossa a Genova : pioggia record - allagamenti e frane. Esondati i rii Fegino e Ruscarolo - 19 sfollati [FOTO LIVE] : E’ la giornata dell’allerta rossa a Genova, dove i primi danni si sono verificati già dalla notte. La violenta pioggia ha allagato le strade, molte vie resteranno chiuse. Il comune invita i cittadini che si trovano nelle zone colpite a “rimanere in casa o in locali protetti fino al completo deflusso delle acque”. In particolare, non sono percorribili Via Milano sottopasso, Via Pacoret chiusa solo una corsia, Via ...

Maltempo si abbatte su Genova : è allerta rossa : A Genova oggi chiude "tutto": sottopassi, musei, scuole e strutture pubbliche. Dopo le tre è esondato il Rio Fegino...

Maltempo - allerta meteo al Nord : atteso un ‘materasso d’acqua’ di 10 centimetri in Liguria : Ci attende un altro weekend di Maltempo. In particolare a farne le spese saranno le regioni settentrionali dove, dopo le piogge di questi giorni, arriverà una nuova ondata di rovesci. Saranno due le perturbazioni ad interessare la penisola nelle prossime ore: si tratta di un fenomeno eccezionale, tanto che nelle prime tre settimane di novembre le precipitazioni sono state pari a quelle che normalmente cadono nell’intera stagione autunnale. Ad ...

Maltempo in Liguria - sabato di allerta rossa su Centro e Ponente : gli orari e le modalità zona per zona : L'Arpal: «In arrivo ingenti quantitativi di pioggia diffusa, anche sotto forma di temporali stazionari forti o molto forti, su un terreno già ora incapace di reggere nuova acqua»

Maltempo - allerta meteo su Genova : attese piogge fortissime - chiuse scuole e parchi : allerta meteo rossa per il Maltempo a Genova nelle prossime 24-36 ore: sono attesi fino a 300 millimetri di pioggia, con mareggiate e onde alte fino a sei metri e venti di scirocco fino a 100 chilometri orari. Sarà "un evento di particolare intensità, un fenomeno che ci preoccupa", spiega il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.Continua a leggere

Maltempo Liguria : Genova chiude per allerta rossa e conta i primi danni tra frane e strade chiuse : Fino a 300mm di pioggia potrebbero abbattersi su Genova e in gran parte della Liguria in allerta rossa da questa notte. Ma la pioggia sarà accompagnata anche da una mareggiata con onde alte fino a 6 metri e venti di scirocco fino a 100km/h. Su Genova è atteso un ‘materasso d’acqua’ di 10 centimetri, una criticità idrogeologica su un territorio già intriso d’acqua a causa di giorni continua di pioggia. Tanto che si sono ...

Maltempo Liguria - Toti : “Da 24 a 36 ore di allerta rossa con piogge ininterrotte - vento forte e fenomeni violenti” : Maltempo su tutta la Liguria con l’allerta rossa sul centro-ponente della regione, dalle 24 di oggi fino alle 24 di domani, salvo modifiche. In particolare è prevista allerta arancione sulla costa da Spotorno a Camogli e nell’entroterra dalle 18 alle 24 di oggi; quindi rossa fino alle 24 di domani. A levante allerta gialla fino alle 24 di domani. Nell’entroterra di levante allerta arancione dalle 18 di oggi alle 15 di domani. ...

Maltempo - massima allerta in Liguria : attesi picchi di 300 mm di pioggia : “I modelli previsionali ci indicano un’altissima probabilita’ di pioggia sul centro ponente della Liguria, con picchi fino a 300 millimetri in 24 ore, abbiamo davanti 24 ore di allerta rossa”. Cosi’ l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone interviene sull’allerta meteo rossa diramata da Arpal sul centro-ponente della Liguria dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani. ...

Maltempo - allerta meteo sull'Italia : weekend da incubo. Onde di sei metri in Liguria - scuole chiuse : Maltempo, allerta meteo su tutta Italia: in arrivo un weekend da incubo. Dopo una breve pausa il tempo torna protagonista in negativo per il nostro Paese. Le previsioni, infatti, non promettono nulla...

Maltempo Liguria - nuova allerta rossa : “Sarà un ‘materasso di acqua’ 10cm” : “Sarà un evento meteorologico che si vede poche volte, ci attendiamo quantitativi ragguardevoli di pioggia in Liguria, un ‘materasso d’acqua’ alto 10 centimetri sul centro-ponente della Regione non uniformemente distribuiti”. Così la dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni spiega cosa dovrà aspettarsi da questa notte gran parte della Liguria che sarà in allerta rossa. C’è preoccupazione anche per ...

Allerta meteo della Protezione Civile per domani : forte Maltempo al centro-nord : Una nuova intensa perturbazione atlantica porterà maltempo domani sull'Italia, in particolar modo sui settori centro-settentrionali della penisola. Precipitazioni molto abbondanti sono previste sul...