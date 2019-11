Maltempo si abbatte su Genova : è allerta rossa : A Genova oggi chiude "tutto": sottopassi, musei, scuole e strutture pubbliche. Dopo le tre è esondato il Rio Fegino...

Maltempo - a Genova esondati rii Fegino e Ruscarolo : Allerta rossa per il Maltempo oggi nel centro e nel ponente della Liguria dove dalla notte ha iniziato a piovere ininterrottamente: su Genova sono già caduti 60 millimetri d'acqua e sono esondati i rii Ruscarolo e Fegino, in val Polcevera, poco più a nord della zona interessata dal crollo del ponte Morandi. Numerose strade del capoluogo ligure sono state chiuse al traffico per gli allagamenti e la protezione civile ha invitatoi cittadini ...

Maltempo - scattata la fase di allarme a Genova per due rii : Durante l'allerta meteo rossa in corso nel centro ponente della Liguria è scattata la fase di allarme per rischio esondazione a Genova dei rii Ruscarolo e Fegino in val Polcevera poco più a nord della zona interessata dal crollo del ponte Morandi. Lo comunica il Comune di Genova che ha chiuso la viabilità nella zona della rotatoria tra il ponte Polcevera, via Borzoli e via Ferri in direzione mare. L'allerta meteo rossa è scattata a mezzanotte e ...

Maltempo - allerta meteo su Genova : attese piogge fortissime - chiuse scuole e parchi : allerta meteo rossa per il Maltempo a Genova nelle prossime 24-36 ore: sono attesi fino a 300 millimetri di pioggia, con mareggiate e onde alte fino a sei metri e venti di scirocco fino a 100 chilometri orari. Sarà "un evento di particolare intensità, un fenomeno che ci preoccupa", spiega il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.Continua a leggere

Maltempo Liguria : Genova chiude per allerta rossa e conta i primi danni tra frane e strade chiuse : Fino a 300mm di pioggia potrebbero abbattersi su Genova e in gran parte della Liguria in allerta rossa da questa notte. Ma la pioggia sarà accompagnata anche da una mareggiata con onde alte fino a 6 metri e venti di scirocco fino a 100km/h. Su Genova è atteso un ‘materasso d’acqua’ di 10 centimetri, una criticità idrogeologica su un territorio già intriso d’acqua a causa di giorni continua di pioggia. Tanto che si sono ...

Maltempo Liguria : domani allerta rossa e sciopero nei porti di Genova e Savona : domani sciopero dei lavoratori dei porti di Genova e Savona-Vado in concomitanza con l‘allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile regionale. L’astensione dal lavoro, che a Genova scatterà dalle 22 di oggi alle 24 di domani e a Savona-Vado dalle 24 di oggi alle 24 di domani, è stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. “Pur essendo state approvate le linee indirizzo in materia di allerta meteo in ambito ...

Maltempo Liguria - muro pericolante : chiuso corso Perrone a Genova : Per un muraglione pericolante a causa del Maltempo e delle forti piogge delle ultime ore a Genova è stato chiuso corso Perrone, l’arteria cittadina a ridosso del cantiere del nuovo viadotto sul Polcevera, che dopo il crollo di Ponte Morandi rimase chiuso al traffico per oltre tre mesi. I vigili del fuoco e la polizia locale hanno deciso la chiusura dopo un sopralluogo tecnico. Gia’ nei giorni scorsi il muro era stato segnalato a ...

Maltempo Genova : frana sulla strada da Apparizione a monte Moro : Un’altra frana oggi questa volta in via Lanfranco Alberico, la strada che da Apparizione porta al monte Moro. Massi e fango sono caduti sulla carreggiata, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenute la polizia locale e protezione civile. L'articolo Maltempo Genova: frana sulla strada da Apparizione a monte Moro sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - prime avvisaglie della tempesta del weekend : nubifragio a Genova - tornado sull’arcipelago Toscano [FOTO e VIDEO] : prime ore di forte Maltempo sull’Italia e in modo particolare nell’alto Tirreno dove da stamattina si stanno verificando piogge intense sulla Liguria: a Genova sono già caduti 60mm di pioggia, mentre diversi tornado hanno colpito l’arcipelago Toscano, all’Isola del Giglio e sulle coste della Maremma (vedi foto e video a corredo dell’articolo). Maltempo nell’alto Tirreno, tornado all’isola del Giglio ...

Maltempo - frana a Genova Nervi : 20 persone evacuate : Venti persone sono state evacuate all'alba in via del Commercio a Nervi, in provincia di Genova, a causa di una nuova frana all'altezza del civico 74. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Gli sfollati sono stati messi al riparo su mezzi dell’azienda di trasporti locali, Amt, fatti arrivare appositamente. Toti: "Manteniamo alta l’attenzione" "Dal Consiglio dei ministri è arrivato il riconoscimento dello stato di ...

Maltempo in Liguria : frana su Autostrada A10 a Genova : Nuove criticità si registrano in Liguria e nella provincia di Genova per il Maltempo. Le nuove precipitazioni cadute nelle ultime ore (destinate purtroppo ad intensificarsi) hanno creato nuovi...

Maltempo Genova : frana a Nervi - evacuate 20 persone : A causa di una frana, circa 20 persone sono state evacuate a Genova Nervi, in via del Commercio. Sul posto i vigili del fuoco. Gli sfollati sono stati messi al riparo su mezzi della Amt fatti arrivare appositamente. L'articolo Maltempo Genova: frana a Nervi, evacuate 20 persone sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria : a Genova frane e piccoli allagamenti : In Liguria l’ondata di Maltempo delle ultime ore ha causato piccoli allagamenti e frane, soprattutto in provincia di Genova. L’allerta arancione diramata dal centro meteo-idrologico di Protezione civile della Liguria per i settori centrali della regione è cessata alle 18 ma fino alle 24 resterà in vigore l’allerta gialla. Secondo i dati diffusi dall’Arpal, nel quartiere genovese di Quezzi nelle ultime 24 ore sono caduti ...

Maltempo Liguria : crolla un muraglione di 10 metri a Genova : Un muraglione di circa 10 metri è crollato questo pomeriggio in via passo al Serretto, vicino allo stadio Carlini nel quartiere di San Martino. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco. Sono arrivate anche le unità cinofile da Imperia, a scopo precauzionale, per la ricerca di eventuali dispersi visto che lo smottamento è arrivato fino quasi all’ingresso di un portone. Questa mattina, invece, è tracimato due volte il rio Pellegrini al ...