M5s | Di Maio due ore da Grillo Siamo d' accordo su tutto

Vertice d’urgenza del M5s - Di Maio : «Siamo d’accordo su tutto» Ma Grillo (per ora) tace I tormenti di Beppe - il salvatore invocato : Il capo politico rientra dalla Sicilia a Roma per incontrare il fondatore del Movimento. Va decisa la strategia dopo il caos innescato su Emilia e governo dal voto su Rousseau

M5s - resa dei conti tra Di Maio e Grillo : a Palazzo Chigi è allarme rosso : I Cinquestelle hanno di fatto partorito cinque micro partitini e nella maggioranza siamo al turbo-caos. Tra i seguaci di Di Maio, i movimentisti del Dibba, i governativi filo-Conte, la sinistra di...

Rivolta M5s - dopo Rousseau tutti contro Di Maio. Lombardi : "Capo politico ha fallito". Fico : "Riflessione a 360°" : Luigi Di Maio prova a correre ai ripari dopo il voto su Rousseau che ha sconfessato la sua linea obbligando il M5S a partecipare alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Il capo politico dei 5 Stelle è sempre più accerchiato all’Interno del Movimento. Il presidente pentastellato della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra lo mette in guardia: "L’uomo solo al comando scoppia". ...

M5s alle regionali - Di Maio chiude alle alleanze : “Corriamo da soli”. Bonaccini (Pd) : “Così schiacciati tra noi e la Lega” : Il Movimento 5 stelle correrà da solo alle regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Nel giorno in cui diversi esponenti di primo piano chiedono un voto online per decidere su eventuali alleanze, Luigi Di Maio ripete quando aveva già annunciato ieri, poco dopo il voto su Rousseau: “Evidentemente andiamo da soli in quelle regioni“. Bonaccini: “Si schacceranno tra noi e Lega” – Un annuncio al quale replica il ...

M5s alle regionali - Di Maio chiude alle alleanze : “Corriamo da soli in Emilia e Calabria”. Bonaccini (Pd) : “Così schiacciati tra noi e la Lega” : Il Movimento 5 stelle correrà da solo alle regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Nel giorno in cui diversi esponenti di primo piano chiedono un voto online per decidere su eventuali alleanze, Luigi Di Maio ripete quando aveva già annunciato ieri, poco dopo il voto su Rousseau: “Evidentemente andiamo da soli in quelle regioni“. Un annuncio al quale replica il governatore Stefano Bonaccini, ricandidato dal Pd in Emilia-Romagna: ...

M5s - Morra avvisa Di Maio : "L’uomo solo al comando scoppia" : È resa dei conti all’interno del Movimento 5 Stelle all’indomani del voto degli attivisti sulle elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna. La linea di Luigi Di Maio ha fallito e ora sono in tanti gli esponenti pentastellati che chiedono una sorta di “passo di lato” da parte del leader unico. Il ministro degli Esteri si è affrettato a dichiarare che non ci saranno conseguenze per il governo, ma il senatore Nicola Morra ammonisce dalle ...

