M5S | Di Maio' | ' dobbiamo rafforzare il movimento | nasce team del futuro'

M5S : attivisti a Di Maio - 'Luigi non ci abbandonare' : Rosolini (Siracusa), 23 nov. (Adnkronos) - "Luigi non ci abbandonare". Così alcuni attivisti del M5S al leader del movimento al suo arrivo al Comune di Rosolini (Siracusa) dove sta incontrando i sindaci di Rosolini e di Noto per parlare dei danni del maltempo dei giorni scorsi. Molte persone lo hann

**M5S : Di Maio - 'Abbiamo da fare ancora tante riforme che passeranno alla storia'** : Rosolini (Siracusa), 23 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo ancora da fare molte riforme che passeranno alla storia. Ad esempio quella che toglie alle regioni la possibilità di nominare i vertici della sanità": Lo ha detto Luigi Di Maio, parlando coni cronisti a Rosolini (Siracusa). "E poi il salario minimo

M5S : Di Maio - 'Movimento sostiene compatto il premier Conte - serve contratto più forte' : Rosolini (Siracusa), 23 nov. (Adnkronos) - "Le stesse fake news che sono circolate su me e Beppe Grillo ci sono anche tra me e il Presidente del Consiglio. Il M5S è unito e compatto, sostiene queste governo e Giuseppe Conte e vogliamo che sia un governo che possa governare per altri tre anni". Lo ha

M5S : Di Maio - "Incontro con Grillo ha smentito settimane di fake news" : Rosolini (Siracusa), 23 nov.(Adnkronos) - "L’incontro don Beppe Grillo ha smentito settimane e settimane di fake news soprattutto sul rapporto tra me e Beppe Grillo che è sempre stato il rapporto tra due persone che si vogliono bene e che portano avanti il movimento con tutte le forze". Lo ha detto

M5S - Salvini : “Surreale il video di Grillo con Di Maio. Anche gli elettori del Movimento lo stanno spernacchiando” : “È surreale il video di Grillo e Di Maio. Anche gli elettori del Movimento 5 stelle lo stanno spernacchiando da stamattina. Sono vicinissimo ai tanti elettori che hanno creduto in una rivoluzione 5Stelle, nella loro diversità e adesso sono schifati e delusi, a volte rassegnati, perché dalla rivoluzione si è passati a Renzi e al Pd”. L’ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta Facebook girata nel parcheggio di ...

M5S - Grillo in difesa di Di Maio : "non va sostituito - ma sostenuto" : Le varie anime dei 5 Stelle continuano ad affilare i coltelli, chiedendo la testa di Luigi Di Maio. La crisi d'identità e di consenso sta provocando un terremoto che mina anche la tenuta del Governo e per questo motivo Beppe Grillo ha deciso di intervenire nuovamente in prima persona, andando in soccorso di Luigi Di Maio che per lui, evidentemente, resta l'unica personalità in grado di gestire il Movimento 5 Stelle anche in questo momento di ...

Lorenzo Fioramonti contro Luigi Di Maio : "Basta pensare a Salvini - ecco cos'è il M5S" : Lorenzo Fioramonti il ministro della Pubblica Istruzione boccia le ultime azioni politiche di Luigi Di Maio e lo fa in una intervista alla Stampa in edicola sabato 23 novembre. Il neo ministri, che in molti paragonano al nuovo Toninelli viste le sue numerose gaffe, dopo il voto della piattaforma Rou

M5S - Salvini rilancia la campagna acquisti : “Di Maio e Grillo hanno svenduto il cambiamento. La Lega è aperta ai loro elettori e ai loro eletti” : Matteo Salvini rilancia la campagna acquisti. “Grillo e Di Maio hanno rubato un sogno a milioni di italiani, svendendo il cambiamento in cambio di qualche poltrona offerta dal Pd – ha detto il segretario della Lega commentando l’incontro tenutosi in mattinata tra il fondatore e il capo politico dei 5 stelle – Tantissimi elettori e tanti eletti se ne sono accorti, la Lega è una comunità aperta anche a loro, determinata a ...

M5S - Morra avvisa Di Maio : "L’uomo solo al comando scoppia" : È resa dei conti all’interno del Movimento 5 Stelle all’indomani del voto degli attivisti sulle elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna. La linea di Luigi Di Maio ha fallito e ora sono in tanti gli esponenti pentastellati che chiedono una sorta di “passo di lato” da parte del leader unico. Il ministro degli Esteri si è affrettato a dichiarare che non ci saranno conseguenze per il governo, ma il senatore Nicola Morra ammonisce dalle ...

M5S : Di Maio : con Grillo d'accordo su tutto : M5S, Di Maio: Siamo d'accordo su tutto, abbiamo smentito le leggende metropolitane di questi giorni". Cosi' il capo politico del M5s, Luigi Di Maio

Vertice dei leader M5S - Grillo : «Di Maio non può essere sostituito - nuovo contratto col Pd» I tormenti di Beppe - il salvatore invocato : Il capo politico rientra dalla Sicilia a Roma per incontrare il fondatore del Movimento. Decisa la strategia dopo il caos innescato su Emilia e governo dal voto su Rousseau

Crisi M5S - vertice d’urgenza. Grillo : «Di Maio resti al suo posto - ora un nuovo contratto di governo col Pd» : Il capo politico rientra dalla Sicilia a Roma per incontrare il fondatore del Movimento. Decisa la strategia dopo il caos innescato su Emilia e governo dal voto su Rousseau

M5S - Grillo : “Il capo politico è Di Maio. Quindi non rompete i coglioni - altrimenti ci rimettiamo tutti” : “È un momento magico. Noi non possiamo continuare a fare dei (post) di Facebook in cui si dice questo qua non va bene. Adesso le cose devono essere chiare, il capo politico è lui, Quindi non rompete i coglioni perché sennò ci rimettiamo tutti”. Così Beppe Grillo in un video pubblicato sui social in cui appare accanto a Luigi Di Maio. I due si sono visti questa mattina in un incontro all’Hotel Forum di Roma durato un’ora e ...

M5S - incontro Grillo-Di Maio. Il fondatore : “Ci sarò di più - gli darò una mano”. E insieme al Pd : “Da gennaio contratto di governo” : Un vertice d’urgenza, un’unità di crisi, convocato di notte e fissato per la mattina subito successiva, per affrontare il peggiore momento dell’esistenza del Movimento Cinque Stelle. Il garante Beppe Grillo e il capo politico Luigi Di Maio si sono visti a Roma, all’hotel Forum. Nelle foto spuntano molti sorrisi, qualcuno sembra tirato. “Siamo d’accordo su tutto” dice il ministro degli Esteri uscendo ...