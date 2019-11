L'ultima corsa di lady Mapei morta 50 giorni dopo Giorgio

Corsa campestre - l’appuntamento di Osimo sarà l’ultima prova prima degli Europei dell’8 dicembre : Il Cross Valmusone chiuderà il periodo di avvicinamento agli Europei di Corsa campestre dell’8 dicembre Anche quest’anno il Cross Valmusone, domenica 24 novembre a Osimo (Ancona), sarà l’ultima prova indicativa per gli Europei di Corsa campestre dell’8 dicembre a Lisbona. Due settimane dopo l’esordio a Sgonico (Trieste), attesi molti dei candidati alla maglia azzurra in ogni categoria: senior, under 23 e under 20, oltre che nel cross ...

LIVE GP Beghelli 2019 in DIRETTA : le ruote veloci vogliono lo sprint - lotta totale nell’ultima parte di corsa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Siamo ora a 15 Km dal traguardo. 15.58 Nuovo tentativo di allungo in testa al gruppo si muovono Gianni Moscon, Neilson Powless, Hugo Houle e George Bennett. 15.56 20 Km al traguardo, il gruppo torna compatto ma piuttosto allungato. Attenzione ad eventuali contro-piedi. 15.54 Ecco il tentativo di fuga, dietro tenta di ricucire la UAE Emirates: On entre dans le final de ce #gpBeghelli et ...