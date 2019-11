Lukaku | “Bisogna essere duri con i razzisti Un razzista può influenzare centinaia di

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 23 novembre 2019) Sul Corriere dello Sport un’ampia intervista a Romelu. Due pagine dense, da cui emerge il ritratto di un calciatore dedito soprattutto al lavoro, consapevole della fatica necessaria per emergere. Un uomo dalle idee chiare, attento anche ai dettagli dei rapporti umani. Soprattutto, uno che mette davanti a se stesso la squadra. «La mia più grande motivazione è aiutare la squadra e i compagni a vincere le partite segnando. Come ho fatto in questi primi tre mesi. Punto in alto, ma non mi dimentico di lavorare, di spingere al massimo ogni giorno in allenamento». Sulla Serie A: «Più la frequento e più trovo le zone del campo dove possoefficace. Mio fratello Jordan mi aveva parlato di un grande campionato che mette alla prova gli attaccanti. Qui ci sono i migliori difensori e da voi ogni difesa è preparata per qualsiasi situazione di gioco. Per questo il calcio italiano mi ...

RafMorl : @jommas82 Bisogna capire cosa serve e cosa piace ... a me piace mertens ma penso serva di più giroud ... ogni volta… - Toro_News : Uomini contati in attacco per Conte. Ma a Lautaro e Lukaku bisogna stare attenti ???? - fafailgrande : Gli intoccabili sono devraj skriniar bastoni brozovic barella sensi lautaro Lukaku a questa ossatura bisogna aggiun… -