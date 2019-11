Luigi Di Maio e Beppe Grillo | l' incontro | Va sostenuto non sostituito Nuovo

Alessandro Sallusti : "Luigi Di Maio rischia di prendere il 6% in Emilia Romagna - non è più recuperabile" : Alessandro Sallusti, ospite venerdì sera 22 novembre da Lilli Gruber ad Otto e Mezzo, ha fatto una spietata disanima sul futuro politico di Luigi Di Maio: "Le comunità politiche le tieni assieme o con grande carisma o se sei un vincente. Di Maio rischia di prendere in Emilia Romagna il 6%, non è più

Luigi Di Maio - la telefonata per "implorare perdono" a Beppe Grillo (infuriato) : "Vediamoci - ti spiego tutto" : Beppe Grillo è infuriato con Luigi Di Maio e tra i Cinque stelle c'è chi pensa a un colpo di scena: "Facciamo refresh sulla pagina del blog ogni dieci secondi per vedere se arriva la bomba". Perché questo è il clima. Per questo Di Maio ha provato a disinnescare l'ordigno: "Beppe, ora parlo io, vogli

Luigi Di Maio punta a tornare con Salvini. Conferme : un suo movimento locale per regale voti alla Lega : Si torna sempre dove si è stati bene. E la tentazione di Luigi Di Maio, accortosi di aver trovato di peggio con il Pd, è fortissima. Il ministro degli Esteri spera infatti di ricongiungersi con l'ex (alleato) Matteo Salvini e per farlo ha già iniziato a sondare il terreno. Il capo politico dei Cinqu

Luigi Di Maio - rivolta dei dirigenti del Mise contro l'ex ministro. Roba mai vista : "Qui è tutto paralizzato" : Infuria la rivolta dei dipendenti del Mise (ministero dello sviluppo economico) contro la cattiva gestione dell'ex titolare del dicastero, Luigi Di Maio. Il ministero, deputato a risolvere le crisi aziendali - tra cui spiccano le scottanti emergenze Ilva ed Alitalia-, sta dimostrando un'inefficienza

Luigi Di Maio - l'attacco di Lombardi : "Il capo politico è fallito - ora su Rousseau decidiamo con chi allearci" : E' stato un "fallimento", bisogna prenderne atto. Luigi Di Maio in primis. "Usiamo Rousseau per davvero, non come scudo dietro cui nascondersi", tuona Roberta Lombardi in un durissimo post su Facebook in cui peraltro chiede che siano gli attivisti di Emilia Romagna e Calabria a decidere se il M5s de

M5S a pezzi - Dessì a Di Maio : “Luigi - basta. Stiamo fallendo” : Duro j'accuse del senatore M5S Emanuele Dessì. Il parlamentare, all'indomani del voto su Rousseau che ha sconfessato la linea del capo politico Di Maio sulle regionali in Emilia Romagna e Calabria, si rivolge direttamente al leader pentastellato. "Luigi, ora basta", scrive su Facebook Dessì. "Arriva sempre il momento, per ognuno di noi, di guardarsi allo specchio e ammettere che nonostante gli enormi sforzi fatti, il grande lavoro prodotto, ...

Luigi Di Maio e quel sorrisino stampato in faccia. Forse non ha capito cosa rischia... : Ha preso una batosta dal voto per le elezioni regionali su Rousseau ma nonostante questo Luigi Di Maio sfoggia un mezzo sorriso stampato sul volto. Del resto se la sua leadership ha subìto l'ennesimo colpo, il capo politico del Movimento 5 stelle vede come nei suoi sogni il partito correre da solo,

Sondaggio Youtrend a Omnibus : crolla il M5s. Quanto perde in una settimana il partito di Luigi Di Maio : Lorenzo Pregliasco, di Youtrend, illustra la supermedia dei sondaggi elettorali della settimana del 22 novembre in diretta a Omnibus su La7. "La Lega di Matteo Salvini è al 33,1 per cento, ancora primo partito ma in leggera flessione, al secondo posto il Pd, in crescita al 19,3 per cento, oltre un p

Alessandro Sallusti demolisce Luigi Di Maio : "Mi stupisce la sua faccia di tolla - mi fa quasi tenerezza" : "Sardine o non sardine, l'assenza del sostegno dei Cinque Stelle alle regionali complica la situazione del Pd". Alessandro Sallusti ne è certo. D'altronde anche i sondaggi vedono lontana la vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna senza l'alleanza con il Movimento. Leggi anche: Sallusti, Ilva

Luigi Di Maio - giro di telefonate nel M5s per farlo fuori. Chi sarà il reggente : Luigi Di Maio non voleva mettere al voto la decisione sulla partecipazione del M5s alle elezioni regionali in Emilia Romagna, è stato Davide Casaleggio a insistere. E ora che la sua linea politica è stata bocciata senza appello dalla base grillina continua a ripetere che Beppe Grillo è sempre dalla

M5S - Luigi Di Maio : "Lo ammetto - siamo in difficoltà" : Il Movimento 5 Stelle non se la sta affatto passando bene. L'esperienza al governo con la Lega di Matteo Salvini si è rivelata disastrosa sul fronte dei consensi e l'accordo col Partito Democratico per il nuovo esecutivo sembra vicino a dare il colpo di grazia al MoVimento che per qualche mese è stato il primo partito in Italia.Sembra essersene finalmente reso conto anche il capo politico Luigi Di Maio, che fino a poche settimane fa era ...

Luigi Di Maio travolto : il 70% dice di presentarsi alle Regionali. Il leader : "Segnale forte - andremo da soli" : Gli iscritti alla piattaforma Rousseau dicono ‘no’ alla pausa elettorale in occasione delle prossime regionali in Emilia Romagna e in Calabria. Il M5S parteciperà dunque alle competizioni elettorali nelle due regioni, previste per il 26 gennaio.I sì sono stati 8.025 corrispondenti al 29,4% dei votanti. I no sono stati 19.248 Corrispondenti al 70,6%. Sono state espresse 27.273 preferenze su un totale di 125.018 aventi ...

Luigi Di Maio - tragica ammissione : "Il Movimento è in difficoltà - bisogna rivedere la carta dei valori" : I Cinque Stelle sono allo sbando e finalmente arriva la tragica ammissione. "Riconosciamo che c'è un momento di difficoltà". Per dirlo Luigi Di Maio che ha tanto, troppo, da perderci (come la poltrona da capo politico) significa che il Movimento è agli sgoccioli. "È un momento in cui dopo 18 mesi al