L' ufficiale e la spia di Polanski | film storico di sconcertante attualità

Ho visto L’ufficiale e la spia : Ho visto L’ufficiale e la spia L’affare Dreyfus è noto agli appassionati di Storia e in Francia viene insegnato nelle scuole perché ebbe una eco enorme, spaccò in due la Francia e rase al suolo un paio di governi, portando il clima per le strade molto vicino alla guerra civile quando Emile Zola, dalle pagine de L’Aurore, lanciò il famoso “J’accuse…!” diventato modo di dire comune ancora oggi. Ci va di mezzo l’emergente razzismo verso ...

L’ufficiale e la spia e gli altri film del weekend : Il film del fine settimana è L’ufficiale e la spia di Roman Polanski, un fantastico legal thriller con un grande attore in una parte perfetta. In sala anche Marriage story di Noah Baumbach e Aspromonte di Mimmo Calopresti. Leggi

L’ufficiale E La Spia - la ricostruzione del caso Dreyfus di Polanski è una lezione di messinscena : Guardando L’Ufficiale E la Spia è difficile sottrarsi alla tentazione di istituire parallelismi tra il perseguitato militare ebreo Alfred Dreyfus e l’autore del film Roman Polanski. Sono note infatti le sue traversie giudiziarie legate a una condanna per violenza sessuale negli Stati Uniti del 1977 e ad altre accuse, recentissima quella d’una fotografa francese, Valentine Monnier, che ha denunciato uno stupro accaduto nel 1975. Difficile non ...

L’ufficiale e la spia : Polanski - con amore maniacale per il dettaglio - ci cala in un’epoca : https://www.youtube.com/watch?v=Hd6eRZJvQ0E Come tutti i grandissimi film anche L’ufficiale e la spia racconta tante storie dentro una sola trama. L’affare Dreyfus, cioè quella storia realmente accaduta che vide un ufficiale francese ebreo ingiustamente accusato e un movimento d’opinione molto forte che portò allo smascheramento di un fortissimo antisemitismo nell’esercito, è perfetta per un film d’indagine e questo fa Polanski. C’è quindi la ...

Trailer de L’ufficiale E La Spia di Polanski : l’affare Dreyfus al cinema : l’affare Dreyfus era un tema di interesse comune tra Roman Polanski e Robert Harris. È da questa premessa che è nato il film del regista polacco tratto dall’omonimo romanzo del 2013 dello scrittore inglese. L’ufficiale E La Spia di Polanski (il cui titolo originale è J'accuse) è stato presentato in concorso alla 76esima Mostra del cinema di Venezia e sarà al cinema dal 21 novembre. In nome del popolo francese il primo consiglio di guerra ...

Il trailer italiano de “L’ufficiale e la spia” di Roman Polanski : Arriverà nei cinema il 21 novembre l'attesissimo film di Roman Polanski "L'ufficiale e la spia", con Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner. Qui il trailer in italiano dell'ultimo capolavoro del regista, che ha vinto il Gran Premio della Giuria alla Mostra del cinema di Venezia. Siamo nel 1895 e nel cortile dell'École Militaire di Parigi, Georges Picquart, un ufficiale dell'esercito francese, presenzia alla pubblica condanna e ...