Ludovica Valli di UeD e il fidanzato | arriva l’annuncio | “Mia sorella e mia madre sono

“Via il costume!”. Ludovica Valli come mamma l’ha fatta : la temperatura sale alle stelle : L’ex partecipante di ‘Uomini e Donne’ Ludovica Valli è sempre più splendida. Sui social network è diventata ormai una delle influencer più apprezzate e molto apprezzate sono anche le immagini che posta costantemente su Instagram. I suoi scatti sono praticamente quasi vietati ai minori, ma i suoi 1,7 milioni di follower attendono sempre con ansia i suoi post. Qualche ora fa ne ha pubblicato uno davvero ‘bollente’, che ha messo in luce il suo ...

Ludovica Valli sexy sotto la doccia L'attacco : Viso stravolto : La influencer Ludovica Valli sta mandando in tilt il web: la sua vacanza alle Maldive è stata raccontata da lei attraverso una serie di scatti sexy che, però, hanno scatenato alcuni commenti da parte degli utenti della rete. Solita ricevere critiche da parte degli hater, questa volta Ludovica Valli è finita al centro della polemica non per le immagini che la ritraggono in topless, ma per alcuni presunti ritocchi estetici che le avrebbero ...

“Un capolavoro!”. Ludovica Valli - poco spazio all’immaginazione : si vede tutto : In tanti si ricorderanno di Ludovica Valli per la sua esperienza al dating show di Maria De Filippi, ‘Uomini e Donne’. Inoltre, insieme all’ex partner Fabio Ferrara ha poi preso parte anche a ‘Temptation Island’. Messe da parte le avventure televisive, la ragazza si è fiondata sul mondo social diventando un’influencer a tutti gli effetti. Ludovica ha già varcato la soglia di un milione di follower su Instagram e per ringraziarli di tanto affetto ...

Vieni da Me : Ludovica Valli svela il suo dolore alla Balivo : Ludovica Valli si racconta nello studio di Vieni da Me e confessa il suo dolore a Caterina Balivo. L’ex tronista di Uomini e Donne è diventata una star su Instagram dove ha milioni di follower. Dopo il successo nella trasmissione di Maria De Filippi, Ludovica aveva preso parte a Temptation Island con Fabio Ferrara, conosciuto nella trasmissione. La coppia si era separata qualche tempo dopo, ma lei si era trasformata in una seguitissima ...

Ludovica Valli - l'abbandono del padre da bambina : "Non lo perdonerò mai" : Un'infanzia difficile, poi un'altra dura prova con la malattia della madre: l'ex tronista si è raccontata a 'Vieni da me'

Ludovica Valli a Vieni da Me : “Non perdonerò mai mio padre” : L’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli è tornata in tv ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, dove ha parlato dell’abbandono subito dal padre quando era solo una bambina. Un avvenimento che ha segnato non solo la sua infanzia, ma tutti la sua vita, come lei stessa ha raccontato: “Ora è difficile. La figura del genitore serve nella crescita. Oggi lo vedo come uno sconosciuto. Non sa nulla di me. Mi mette in imbarazzo ...

Vieni da me - Ludovica Valli ricorda l'abbandono del padre : Per me è uno sconosciuto : Nella nuova puntata di Vieni da me, il talk show trasmesso su Rai 1, è apparso tra gli ospiti in studio un personaggio noto al pubblico di Canale 5, parliamo di Ludovica Valli. L'ex tronista di Uomini e donne, nel nuovo appuntamento tv, ha concesso un'intervista esclusiva alla padrona di casa, Caterina Balivo, in cui si è raccontata a ruota libera su alcuni accadimenti che hanno segnato per sempre la sua vita.\\Recentemente ha dato ai follower ...

Ludovica Valli : "Mio padre mi ha abbandonato - non lo perdonerò mai" : Ludovica Valli, influencer da oltre un milione e 700mila seguaci su Instagram. è stata intervistata da Caterina Balivo a Vieni da me, talk che apre il pomeriggio di Rai 1. In occasione dell'Internet Day, la trasmissione ha deciso di invitare una delle icone dei social italiani, che si è mostrata senza filtri, raccontando la propria infanzia travagliata e l'esperienza della malattia della madre, che l'ha profondamente cambiata."Se non fossi ...

“Non lo perdonerò mai”. Lo studio di ‘Vieni da me’ si incendia - Ludovica Valli è un fiume che travolge tutto : Ludovica Valli non è una che le manda a dire e pure stavolta non ha fatto eccezioni. L’ex tronista di Uomini e Donne, forse una delle più amate e discusse degli ultimi tempi, è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me toccando molti argomenti, tra cui l‘assenza del padre, con il quale oggi non ha praticamente alcun rapporto. L’uomo è andato via di casa quando Ludovica era molto piccola e questo ha condizionato tutta la vita dell’ex fiamma ...

Ludovica Valli - il suo dramma a Vieni da me : “Mio padre è…” : Vieni da me, Ludovica Valli parla di suo padre e rivela: “E’ uno sconosciuto” Ludovica Valli è stata oggi ospite a Vieni da me, ha parlato della sua vita e del suo libro appena uscito (Di troppo cuore, ndr). In occasione della Giornata Mondiale di Internet, Caterina Balivo ha deciso di intervistare una delle influencer più famose d’Italia e di sapere qualcosa in più su Ludovica, che ha vissuto – come ha anche ...

Ludovica Valli a Vieni da me : “Non perdonerò mai mio padre” : Ludovica Valli ospite di Caterina Balivo: le parole sul padre che l’ha abbandonata Ludovica Valli è tornata in tv per parlare del suo libro, uscito di recente, dal titolo Di troppo cuore. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in onda su Rai Uno […] L'articolo Ludovica Valli a Vieni da me: “Non perdonerò mai mio padre” proviene da Gossip e Tv.

“Ma la smetti?”. Ludovica Valli ‘distrutta’ : l’ultima foto sui social fa infuriare : Ludovica Valli è spesso al centro delle critiche per le sue foto pubblicate su Instagram, dove si mostra anche senza veli. Classe 1997, è arrivata al successo grazie a Uomini e Donne, dove ha svolto il ruolo di tronista. Non è l’unica della famiglia ad aver preso parte al programma di Maria De Filippi. Prima di lei infatti ad emozionare i telespettatori è stata la sorella Beatrice Valli, che è uscita dallo show con Marco Fantini, da cui ha avuto ...

Ludovica Valli - primo libro per l’ex tronista di Uomini e donne : “Nessuno di noi è sbagliato”, afferma Ludovica Valli in un video trailer condiviso su Instagram. La ex tronista di Uomini e donne annuncia con quella clip l’uscita del suo primo libro intitolato Di troppo cuore in arrivo il 22 ottobre per Sperling & Kupfer. Così, dopo Giulia De Lellis, anche la ‘Ludo’, colei che per prima ha reso iconica l’espressione “Schifo” pronunciata a Temptation Island ...

Uomini e Donne - Ludovica Valli annuncia il suo libro “Di troppo cuore” : Uomini e Donne, Ludovica Valli annuncia l’uscita del suo libro Di troppo cuore Dopo Valentina Dallari e Giulia De Lellis, anche Ludovica Valli decide di pubblicare un libro. L’ex tronista di Uomini e Donne annuncia, attraverso un video, questo suo nuovo e importantissimo progetto. Nel filmato parla di come spesso ci si sente sbagliati e […] L'articolo Uomini e Donne, Ludovica Valli annuncia il suo libro “Di troppo ...