LIVE Sci alpino | Slalom femminile Levi 2019 in DIRETTA | comanda Gallhuber dopo le prime

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.31: 36 centesimi di vantaggio per Alphand all’intermedio 13.29: metà gara di qualità per Peterlini ma troppi errori sul muro. Ora Alphand 13.29: Sbavature nel finale per l’azzurra, arretrata: è solo ottava a 91 centesimi. Italia disastrosa a13.29: All’intermedio Peterlini ha aumentato il vantaggio: 31 centesimi 13.28: Come tutte le altre la statunitense Moltzan perde nel finale ed è terza con 33 centesimi di ritardo. Ora tocca a Martina Peterlini 13.28: Moltzan ha 19 centesimi di vantaggio all’intermedio 13.27: la svizzera perde tanto nel finale nei confronti died è quarta con 4 decimi di ritardo 13.27: All’intermedio Stroffel ha 24 centesimi di vantaggio 13.26 Skjold va benissimo nella prima parte ma nel finale non si riesce a battere la velocità di, le resta dietro di 18 ...

zazoomnews : LIVE Sci alpino Seconda manche Slalom Levi femminile 2019 in DIRETTA: duello pirotecnico per la vittoria tra Shiffr… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom femminile Levi 2019 in DIRETTA: inizia la seconda manche! Pirotecnica battaglia tra Shiffrin… - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Seconda manche Slalom Levi femminile 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -