Live Milan-Napoli 1-1 Elmas che chance ma simula | giallo

Live Milan-Napoli 1-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : le due squadre a caccia del gol vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ Fallo tattico di Theo Hernandez che viene ammonito. 69′ Ammonito Elmas per simulazione, l’arbitro ha punito il macedone reo di aver finto un contatto con Donnarumma. 65′ Non ce la fa Insigne, il quale viene sostituito da Younes. 63′ Insigne stringe i denti e prova a proseguire. 62′ Problemi al gomito per Insigne che abbandona momentaneamente il ...

Live Milan-Napoli 1-1 Insigne lascia spazio a Younes : Si affrontano a San Siro Milan e Napoli, due delle squadre più in crisi dell'intero lotto di partecipanti al campionato di Serie A. I rossoneri hanno raccolto solo 13 punti nelle prime 14...

Live Milan-Napoli 1-1 Rovesciata in area di Koulibaly - fuori : Si affrontano a San Siro Milan e Napoli, due delle squadre più in crisi dell'intero lotto di partecipanti al campionato di Serie A. I rossoneri hanno raccolto solo 13 punti nelle prime 14...

Live Milan-Napoli 1-1 Secondo tempo : c'è Kessie per Rebic : Si affrontano a San Siro Milan e Napoli, due delle squadre più in crisi dell'intero lotto di partecipanti al campionato di Serie A. I rossoneri hanno raccolto solo 13 punti nelle prime 14...

Live Milan-Napoli 1-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Donnarumma salva su Insigne! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47′ Finito il primo tempo, Milan-Napoli 1-1. 46′ Donnarumma! Ripartenza del Napoli, Allan lancia Insigne in profondità ma l’attaccante napoletano a tu per tu con il portiere rossenero si lascia ipnotizzare. 45′ Concesso un minuto di recupero. 42′ Sventagliata di Krunic, Hysaj liscia ma Rebic dietro di lui non riesce ad indirizzare il colpo di testa. 39′ Il ...

Live Milan-Napoli 1-1 Fine primo tempo : Insigne divora un gol : Si affrontano a San Siro Milan e Napoli, due delle squadre più in crisi dell'intero lotto di partecipanti al campionato di Serie A. I rossoneri hanno raccolto solo 13 punti nelle prime 14...

Live Milan-Napoli 1-1 Lozano chiama - Bonaventura risponde : Si affrontano a San Siro Milan e Napoli, due delle squadre più in crisi dell'intero lotto di partecipanti al campionato di Serie A. I rossoneri hanno raccolto solo 13 punti nelle prime 14...

Live Milan-Napoli 1-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : pareggia Bonaventura con un gran siluro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39′ Il Napoli ha ripreso campo, ora il Milan attende rintanato in difesa. 35′ OCCASIONE MILAN! Il cross da sinistra di Hernandez e sporcato da Hysaj fa la barba al palo con Meret immobile. 32′ Contropiede rapidissimo del Napoli, Lozano corre e scarica per Callejon che calcia malissimo colpendo la palla con l’esterno. 29′ GOOOOOOOOOOL DEL MILAN!!! Bellissima azione ...

Live Milan-Napoli 1-1 Bonaventura che botta : è pareggio : Si affrontano a San Siro Milan e Napoli, due delle squadre più in crisi dell'intero lotto di partecipanti al campionato di Serie A. I rossoneri hanno raccolto solo 13 punti nelle prime 14...

Live Milan-Napoli 0-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Lozano porta in vantaggio i partenopei! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25′ Affondo duro di Paqueta ai danni di Elmas, giallo per il centrocampista. 24′ GOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI!!! Sinistro a giro di Insigne che si stampa sulla traversa, sulla ribattuta il più lesto è Lozano che di testa deposita in rete il gol dell’1-0. 21′ Stacco di Romagnoli da calcio d’angolo, il colpo di testa è centrale e Meret blocca. 19′ Piatek si sposta ...

Live Milan-Napoli 0-0 Romagnoli di testa - ma Meret c'è : Si affrontano a San Siro Milan e Napoli, due delle squadre più in crisi dell'intero lotto di partecipanti al campionato di Serie A. I rossoneri hanno raccolto solo 13 punti nelle prime 14...

Live Milan-Napoli 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : rossoneri più pericolosi degli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16′ Momento di gara a basso ritmo, nel frattempo continua Rebic che pare essersi ristabilito. 13′ Problemi per Rebic che rientra in campo ma non sembra in grado di continuare. 12′ Partenza molto coraggiosa dei rossoneri mentre il Napoli appare molto compassato. 9′ Uscita provvidenziale di Meret che anticipa con un guizzo Bonaventura sul traversone dalla destra di ...

Live Milan-Napoli 0-0 Meret salva su Bonaventura : Si affrontano a San Siro Milan e Napoli, due delle squadre più in crisi dell'intero lotto di partecipanti al campionato di Serie A. I rossoneri hanno raccolto solo 13 punti nelle prime 14...

Live Milan-Napoli 0-0 in panchina Manolas e Fabian Ruiz : Si affrontano a San Siro Milan e Napoli, due delle squadre più in crisi dell'intero lotto di partecipanti al campionato di Serie A. I rossoneri hanno raccolto solo 13 punti nelle prime 14...