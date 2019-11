LIVE Italia-Uruguay 2-4 | Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA | inizia il terzo tempo

LIVE Italia-Uruguay 2-3 - Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA : si chiude il secondo tempo - Celeste avanti a sorpresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.12 FINISCE IL secondo tempo. Uruguay avanti a sorpresa 3-2. Italia imprecisa in difesa, punto di forza invece della Celeste. 12′ Palmacci! Che brivido. Il giocatore del Catania prova una gran botta dalla distanza che si infrange sul palo. 10′ Si era liberato bene Emmanuele Zurlo, che non è però andato a segno in acrobazia. 9′ Ci prova Josep Junior, ma il suo colpo di testa ...

LIVE Inghilterra-Italia 22-3 rugby femminile - Test Match 2019 in DIRETTA : quattro mete per le britanniche a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Si chiude qui la prima frazione: quattro mete per le padrone di casa che dominano in lungo e in largo. Azzurre che ci provano con orgoglio a difendersi. 37′ Sbaglia al piede Emily Scarratt la trasformazione: 22-3. 35′ Inghilterra che distrugge nuovamente la difesa azzurra: al largo, grandi giocate e palla a Abby Dow che può schiacciare in meta. 32′ Non riesce a ...

LIVE Inghilterra-Italia 0-0 rugby femminile - Test Match 2019 in DIRETTA : confronto durissimo per le azzurre in vista del Sei Nazioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Le formazioni della sfida: Inghilterra: 15 Sarah McKenna, 14 Abby Dow, 13 Emily Scarratt (vc), 12 Emily Scott, 11 Claudia MacDonald, 10 Zoe Harrison, 9 Natasha Hunt, 8 Sarah Hunter (c), 7 Vicky Fleetwood, 6 Marlie Packer, 5 Zoe Aldcroft, 4 Poppy Cleall, 3 Shaunagh Brown, 2 Heather Kerr, 1 Hannah Botterman. A disposizione: 16 Amy Cokayne, 17 Ellena Perry, 18 Sarah Bern, 19 Sarah Beckett, ...

LIVE Inghilterra-Italia rugby femminile - Test Match 2019 in DIRETTA : confronto durissimo per le azzurre in vista del Sei Nazioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo dei Test Match di novembre per la Nazionale italiana di rugby femminile. Le azzurre oggi sfidano in terra britannica l’Inghilterra, detentrice del Sei Nazioni. Le ragazze tricolore tornano in campo a una settimana dal difficile pareggio ottenuto a L’Aquila contro il Giappone e contro le britannico l’impegno sarà ancora più proibitivo. Un ...

LIVE Italia-Uruguay - Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA : azzurri a caccia della seconda vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita Buonasera e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che questa volta ci porterà presso l’Olympic Park di Luque, nelle spiagge del Paraguay, per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di beach soccer 2019. Dopo lo splendido successo all’esordio contro Tahiti, la Nazionale italiana cerca infatti il bis contro l’Uruguay, ...

Oggi nuova passeggiata spaziale dell’astronauta italiano Luca Parmitano : la diretta streaming LIVE : E’ in programma Oggi una nuova passeggiata spaziale di Luca Parmitano: l’astronauta italiano dell’Agenzia spaziale Europea eseguirà un’attività extraveicolare (EVA) con il collega Andrew Morgan della NASA per proseguire il lavoro iniziato il 15 novembre scorso per la manutenzione del cacciatore di antimateria Ams-02 (Alpha Magnetic Spectrometer). Si tratta della 2ª EVA di una serie di 5: le date verranno comunicate nelle ...