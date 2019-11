LIVE Italia-Uruguay 0-0 | Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA | si parte!

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3′ Ci prova Miranda, bella parata di Simone Del Mestre. 2′ Bella rovesciata di Gori, con Guerrero che si salva in calcio d’angolo. 1′ Subito traversa per l’mente dalla battuta. 23.25 SI23.21 E’ il momento degli inni nazionali, si parte da quello sudamericano. 23.20 Le due squadre sono ormai pronte per scendere in campo.in maglia bianca,con la classica Celeste. 23.10 Nell’altra gara del gruppo B Tahiti ha sconfitto il Messico per 6-1. 23.00 Per l’, il punto fermo dell’attacco sarà sicuramente il bomber Gabriele Gori, capocannoniere dopo la prima giornata, che cercherà di aumentare il proprio bottino. 22.50 Anche l’ha iniziato il torneo con una vittoria, sul Messico, per 1-0. 22.40dunque favorita per questo match, ...

