LIVE Inghilterra-Italia 43-3 rugby femminile | Test Match 2019 in DIRETTA | sono cinque le

(Di sabato 23 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68′ Azzurre che si confermano in netta difficoltà dopo il pareggio con il Giappone di settimana scorsa. 66′che torna in 15 giocatrici. 65′ Trasforma Zoe Harrison: 43-3. 64′ Solito schema: maul avanzante da touche e meta per Sarah Bern. 62′che può andare a giocarsela di nuovo nei 10 metrini. 60′ Trasformazione per Emily Scarratt: 36-3 per l’. 58′ Maul avanzante, l’ennesima per l’: ed ecco un’altra meta. 56′in 14 atlete per 10′. 55′ Momento di crisi per l’: falli a ripetizione, cartellino giallo per Lucia Gai. 53′ Aumenta la pioggia a Bedford, iniziano anche i cambi. 51′ Azzurre che dovranno limitare i danni, il passivo potrebbe essere troppo negativo. 50′ Trasforma ...

