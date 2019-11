LIVE Inghilterra-Italia 22-3 rugby femminile | Test Match 2019 in DIRETTA | quattro mete

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40′ Si chiude qui la prima frazione:per le padrone di casa che dominano in lungo e in largo. Azzurre che ci provano con orgoglio a difendersi. 37′ Sbaglia al piede Emily Scarratt la trasformazione: 22-3. 35′che distrugge nuovamente la difesa azzurra: al largo, grandi giocate e palla a Abby Dow che può schiacciare in meta. 32′ Non riesce a costruire a 30′ Azzurre che provano a risalire al piede, tanta fatica però per le ragazze tricolori. 27′che è costretta a difendersi. 24′ Non c’è la trasformazione: 17-3. 23′strepitosa: arriva la terza meta. Ennesima maul avanzante, schiaccia Shaunagh Brown. 21′ Momento di grande difficoltà per le azzurre che non tengono più l’ovale. 19′ Trasforma Emily Scarratt: ...

zazoomnews : LIVE Inghilterra-Italia 5-3 rugby femminile Test Match 2019 in DIRETTA: prima meta britannica - #Inghilterra-Itali… - zazoomnews : LIVE Inghilterra-Italia 0-0 rugby femminile Test Match 2019 in DIRETTA: confronto durissimo per le azzurre in vista… - zazoomblog : LIVE Inghilterra-Italia 0-0 rugby femminile Test Match 2019 in DIRETTA: confronto durissimo per le azzurre in vista… -