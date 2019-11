LIVE Coppa Davis 2019 | Semifinali in DIRETTA | tocca alla Spagna di Nadal contro la Gran

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov/Pospisil – Rublev/Khachanov 6-3 3-6 4-3. La prima finalista si deciderà al terzo. Più tardi Spagna-Gran Bretagna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Doppio fallo Khachanov, trema il braccio e terzo game consecutivo ai vantaggi. 40-30 Russia avanti e la panchina esplode. 30-30 Volée non pulitissima ma sufficientemente efficace di Rublev in uscita dal servizio del compagno. 15-30 Servizio in kick efficace di Khachanov che manda fuori giri Shapovalov. 0-30 Pospisil si inventa una fucilata di dritto in risposta, attenzione! 0-15 E’ ...

Shapovalov/Pospisil – Rublev/Khachanov 6-3 3-6 3-2. AD-40 Shapovalov chiude in maniera perfetta la stop volley di dritto. 40-40 Stecca la volée bassa Pospisil e si torna in parità. AD-40 Shapovalov chiude uno smash comodissimo. 40-40 Altra grande prima a uscire di Pospisil e parità. 30-40 Arriva la palla break! Ancora Khachanov, ora trascinatore, che spinge su Pospisil e lo forza all'errore. 30-30 Ace di Pospisil. 15-30 Reagisce ...

Shapovalov/Pospisil – Rublev/Khachanov 6-3 3-6 2-1. 2-1 Shapovalov chiude la volée e anche il Canada si salva. AD-40 Ancora il servizio dà una mano ai canadesi. 40-40 Pospisil mette a posto le cose con il servzio. 30-40 Risposta magica di Khachanov da fuori dal campo e palla break! 30-30 Altro dritto potentissimo di Rublev e ora è il Canada a tremare. 30-15 Servizio a cannone di Shapo. 15-15 Khachanov insiste sulle volée di Pospisil che alla ...

Shapovalov/Pospisil – Rublev/Khachanov 6-3 3-6 1-0. 40-40 E con una grande prima se ne va anche la seconda palla break. 30-40 Scambio pazzesco tra Rublev e Shapovalov ma lo vince il russo che si salva. 15-40 Ancora Pospisil da sinistra e ci sono già due palle break per il Canada! 15-30 Reagisce Rublev con l'ace. 0-30 Pospisil si inventa un recupero miracoloso e i russi si incartano. 0-15 Doppio fallo per Rublev, 0 punti su 5 per la Russia ...

Shapovalov/Pospisil – Rublev/Khachanov 6-3 0-1. 40-0 Sfonda Khachanov che punisce il movimento di Pospisil. 30-0 Segue Pospisil con un rovescio fotocopia in rete. 15-0 Errore di Shapovalov in controbalzo col rovescio. 1-1 Rublev affossa la risposta incrociata di rovescio e si torna pari. 40-0 Non si gioca, Canada in controllo. 30-0 Ancora gran servizio di Shapovalov che semplifica le cose per il compagno. 15-0 Smash sicuro di Pospisil. 1-0 ...

Shapovalov/Pospisil vs Rublev/Khachanov 5-2*. 30-30 Attenzione! Gran risposta di Rublev e la Russia c'è. 30-15 Ace di Shapovalov. 15-15 Ottimo punto di Khachanov che costringe Shapo all'errore. 15-0 Entra bene Pospisil nello scambio da fondo tra Khachanov e Shapovalov. 5-3 Se la cavano i russi ma ora il Canada serve con Shapovalov per chiudere il primo set. 40-30 Buon intervento a rete di Rublev. 30-30 Servizio vincente del ...

Shapovalov batte Khachanov al fotofinish e riequilibra la sfida. In campo il doppio decisivo. 15.07 In fase di warm-up i quattro giocatori, manca poco alla ripresa dell'azione. 15.02 Ancora qualche minuto d'attesa prima dell'ingresso in campo delle due formazioni. 14.58 Va ricordato come i canadesi abbiano vinto tutte le loro partite sempre 2 a 1, tra cui il doppio decisivo con l'Australia. La Russia arriva dal successo nel doppio con la Serbia ma in ...

Shapovalov-Khachanov 6-4 4-6 1-2. Russia avanti 1-0. 30-15 Torna a farsi sentire la prima anche per Khachanov. 15-15 Punti rapidissimi, continua la battaglia a Madrid. 2-2 Gran game salvato dal tennista nativo di Tel Aviv. 40-30 Torna a funzionare il servizio del canadese 30-30 Reagisce Shapovalov con orgoglio. 15-30 E c'è il piccolo vantaggio per Khachanov. Occasione in vista. 15-15 Risponde bene il canadese, dopo il 15 del russo. 2-1 Si ...

Shapovalov-Khachanov 6-4 - 4-6. Russia avanti 1-0. 6-4 Doppio fallo di Shapovalov, partita ora in parità che verrà decisa dal terzo set. 15-40 Rovescio in diagonale chirurgico di Khachanov, due set point. 15-30 Brutto errore con il rovescio di Shapovalov, Khachanov a due punti dal set. 15-15 Scappa via il rovescio al russo. 0-15 Splendida difesa di Khachanov che costringe il rivale ad un colpo bassissimo che non passa. 5-4 Servizio e dritto ...

Shapovalov-Khachanov 6-4 - 4-5. Russia avanti 1-0. 5-4 Servizio e dritto del russo, Shapovalov servirà per restare nel set. 40-30 Bella risposta bassa di Shapovalov che non consente a Khachanov di ribattere. 40-15 Scappa via il dritto a Shapovalov. 30-15 Khachanov forza il dritto e lo manda in rete. 30-0 Altra prima imprendibile, si sta giocando poco. 15-0 Servizio vincente di Khachanov. 4-4 Shapovalov tiene il servizio a zero. 4-3 Khachanov ...

Rublev supera Pospisil e regala il primo punto alla Russia contro il Canada! Shapovalov conquista il primo set con Khachanov. 4-6 Shapovalov chiude il primo set con una prima vincente, rimonta da 1-4 completata! 40-30 Dritto a sventaglio magistrale giocato dal canadese, set point! 30-30 Risposta profonda di Khachanov che sorprende Shapovalov. 30-15 Perde le misura del campo Khachanov che con il dritto va fuori. 15-15 Stavolta è di poco lunga la risposta del russo. 0-15 Risposta vincente di rovescio di Khachanov. 4-5 ...

Rublev supera Pospisil e regala il primo punto alla Russia contro il Canada! Ora Khachanov-Shapovalov. 2-1 Slice di Shapovalov che non supera il nastro. 40-30 Serve and volley ben giocato da Khachanov. 30-30 Prima e dritto vincente del russo. 15-30 Rovescio di Khachanov in corridoio. 15-15 Il dritto in accelerazione di Shapovalov pizzica la riga. 15-0 Risposta di Shapovalov troppo profonda. 1-1 Il canadese chiude il game di servizio con un ace. 40-15 Straordinario dritto in controbalzo di ...