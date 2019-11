LIVE Coppa Davis 2019 | Semifinali in DIRETTA | si parte con Russia-Canada! Nel pomeriggio

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Russia-Canada e Spagna-Gran Bretagna - Nadal vuole la finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle Semifinali Coppa Davis (23 novembre) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle Semifinali di Coppa Davis 2019 di tennis. Sul veloce indoor della Caja Magica a Madrid (Spagna) ci si aspetta un grande spettacolo Il programma prenderà il via alle ore 10.30 e spetterà alla Russia e al Canada iniziare lo show. Andrey Rublev e Karen Khachanov sono riusciti nell’impresa ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal porta la Spagna in semifinale in casa contro la Gran Bretagna! La Russia raggiunge il Canada : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI DELLA Coppa Davis 01.09 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 01.08 ARGENTINA-Spagna: GAME SET AND MATCH IBERICO! Marcel Granollers e Rafael Nadal surclassano l’Argentina nel terzo set e chiudono il match per 6-4 4-6 6-3 e conquistano la semifinale in casa, a Madrid, al secondo tentativo. Il duo spagnolo rimonta anche ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Gran Bretagna in semifinale! Argentina e Spagna al terzo set per un posto tra le migliori 4! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.28 Argentina-Spagna: comincia con il piede giusto Nadal al servizio nel terzo set. 1-0 per i padroni di casa. 00.20 Argentina-Spagna: SET Argentina! Mayer porta casa il secondo set per 6 giochi a 4 e porta la sfida al terzo e decisivo set. Non bastano i due set point annullati: il match è ancora tutto da vivere! 00.14 Argentina-Spagna: si salvano ancora i due sudamericani, avanti 5-4 al ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Gran Bretagna in semifinale! Sfiderà una tra Argentina e Spagna : la disputa si deciderà al doppio! Nadal porta in dote il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.24 Argentina-Spagna: Nadal SHOW! BREAK E primo SET! Iberici avanti di un set grazie alla vittoria per 6 giochi a 4 dopo il break del decimo gioco. La Spagna era andata avanti 4-1, per poi essersi fatta recuperare. 23.19 Argentina-Spagna: Confermato il break dall’Argentina! Nadal però non trema e vince a zero il game: 5-4 Spagna. 23.12 Argentina-Spagna: CONTRO BREAK ALBICELESTE! ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Gran Bretagna in semifinale! Sfiderà una tra Argentina e Spagna : la disputa si deciderà al doppio! Nadal costretto agli straordinari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.02 Da programma, dovrebbe giocare Marcel Granollers e Feliciano Lopez, contro Maximo Gonzalez e Leonardo Mayer: scenderà in campp di nuovo Rafa Nadal? 22.00 Terminano qui le sfide, che consegnano quasi tutto il tabellone delle semifinali. Russia e Canada da una parte, Gran Bretagna contro una tra Argentina e Spagna dall’altra. 21.56 Argentina-Spagna: GAME SET AND MATCH Nadal! Lo ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Edmund regala il primo punto alla Gran Bretagna - Pella batte Carreno-Busta al terzo - partenza a razzo di Nadal contro Schwartzman! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:21 ARGENTINA-SPAGNA: Nadal incontenibile, primo set contro Schwartzman archiviato in 26′ con il punteggio di 6-1! 21:17 ARGENTINA-SPAGNA: Nadal indemoniato! Lo spagnolo conquista il secondo break, 5-1 e servizio per lui. 21:13 Gran Bretagna-GERMANIA: 2-1 per Struff senza break contro Evans nel terzo set. 21:08 ARGENTINA-SPAGNA: Nadal conduce 3-1 con un break di vantaggio. 21:03 ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Edmund regala il primo punto alla Gran Bretagna - Pella batte Carreno-Busta al terzo! Nadal obbligato a battere Schwartzman : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:03 ARGENTINA-SPAGNA: Partenza a razzo di Nadal che vince i primi due game contro Schwartzman. 21:00 Gran Bretagna-GERMANIA: Struff mantiene il servizio e poi breakka ancora, 1-1 nel computo dei set! 20:55 Gran Bretagna-GERMANIA: Break di Struff che si porta sul 4-3 e servizio contro Evans nel secondo set. 20:51 ARGENTINA-SPAGNA: Cominciate le fasi di riscaldamento tra Nadal e ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Edmund regala il primo punto alla Gran Bretagna - Pella batte Carreno-Busta al terzo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:32 Gran Bretagna-GERMANIA: Dopo una battaglia intensa Evans si aggiudica il tiebreak del primo set contro Struff per 8-6. 20:30 ARGENTINA-SPAGNA: Pella chiude la pratica in tre set, battuto Carreno-Busta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-1. 20:28 Gran Bretagna-GERMANIA: Tiebreak tiratissimo, 6-6 e perfetto equilibrio. 20:25 ARGENTINA-SPAGNA: Doppio break di Pella che si avvia verso una ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Edmund regala il primo punto alla Gran Bretagna - Carreno-Busta e Pella al terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:00 ARGENTINA-SPAGNA: Pella si aggiudica il tiebreak del secondo set e allunga la sfida al terzo! 19:58 Gran Bretagna-GERMANIA: 3-3 tra Struff e Evans, game molto lunghi ma ancora nessun break. 19:55 ARGENTINA-SPAGNA: 4-2 per Pella che deve cercare di gestire un mini-break di vantaggio. 19:51 ARGENTINA-SPAGNA: 6-6, il secondo set tra Carreno-Busta e Pella sarà deciso al tiebreak. 19:48 Gran ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Edmund regala il primo punto alla Gran Bretagna - Carreno-Busta avanti 1-0 su Pella : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:13 ARGENTINA-SPAGNA: Il secondo set tra Carreno-Busta e Pella è iniziato senza break: 3-2 per l’iberico. 19:10 Gran Bretagna-GERMANIA: Edmund chiude il match contro Kohlschreiber in due set (6-3, 7-5) e regala ai britannici il primo punto. 19:04 Gran Bretagna-GERMANIA: Break cruciale di Edmund che servirà per il match! 18:59 Gran Bretagna-GERMANIA: Entrambi i tennisti tengono il ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Gran Bretagna e Spagna avanti 1-0 nei rispettivi primi incontri contro Germania e Argentina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Argentina-Spagna: Carreno-Busta infila quattro punti di fila e regala il primo set alla Nazionale iberica. Argentina-Spagna: Pella e Carreno-Busta girano sul 3-3 nel tiebreak del primo set. Gran Bretagna-Germania: Immediato controbreak di Edmund, 3-2 per Kohlschreiber nel secondo set ma servizio al britannico. Argentina-Spagna: Pella e Carreno-Busta vanno al tiebreak del primo set, momento ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Gran Bretagna avanti 1 – 0 dopo il primo set della semifinale contro la Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gran Bretagna – Germania: un gioco a testa nel secondo set. 1 -1. Gran Bretagna – Germania: la Germania conquista il primo punto del secondo set. 0 – 1. ARGENTINA – SPAGNA: l’Argentina mantiene il servizio e si porta sul 4 – 5. ARGENTINA – SPAGNA: Spagna che vince il game nonostante un doppio fallo iniziale di Carreno Busta portandosi sul 5 – ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : grande equilibrio in campo nelle due semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ARGENTINA – SPAGNA: ottimo turno di battuta per Carreno Busta che porta la Spagna sul 2 – 2. GRAN BRETAGNA – GERMANIA: anche la Gran Bretagna vince il suo turno di battuta e si porta sul 2 – 1. ARGENTINA – SPAGNA: 2 – 1 Argentina. Per ora nessuna palla break. GRAN BRETAGNA – GERMANIA: 1 – 1 con la Germania che si aggiudica con fatica il suo primo ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : tocca alla Spagna di Nadal contro l’Argentina. In campo anche Gran Bretagna-Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:19 Nel secondo singolare sarà invece Nadal-Schwarztman e Evans-Struff. A sorpresa fuori dunque Andy Murray per il team britannico. 17:15 Pochi minuti all’inizio degli ultimi due quarti di finale. Il primo singolare di Spagna-Argentina vedrà sfidarsi Carreno Busta, alla prima apparizione nel torneo, e Guido Pella; in Gran Bretagna-Germania sarà Kyle Edmund contro Philipp ...