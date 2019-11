LIVE Coppa Davis 2019 | Semifinali in DIRETTA | la Spagna batte la Gran Bretagna nel doppio

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Laora affronterà il Canada in una finale davvero bellissima. FINISCE QUI! Lavola in finale con untie-break, trascinata da undissimo Rafael Nadal. Bravo anche a Lopez nel finale con i due punti decisivi. 10-8 LAE’ IN FINALE DI! Decisiva la prima vincente di Lopez. 9-8 Lopez regala il secondo match point alla! 8-8 Annullato! Non riesce Nadal a trovare il passante di rovescio. 8-7 Match point per la! 7-7 Che passante di Nadal! 6-7 Prima di Skupski e chiusura di Murray. 6-6 CHE COSA HA FATTOOOOOO NADAL! Un miracolo di Rafa che trova un pallonetto pazzesco e poi chiude con lo smash. 5-6 Servizio vincente di Lopez. Altro set point per i britannici. 4-6 Mini-break della. 4-5 Super risposta di rovescio ...

