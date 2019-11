LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Nadal porta la Spagna in semifinale in casa contro la

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI DELLA01.09 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 01.08 ARGENTINA-: GAME SET AND MATCH IBERICO! Marcel Granollers e Rafaelsurclassano l’Argentina nel terzo set e chiudono il match per 6-4 4-6 6-3 e conquistano lain, a Madrid, al secondo tentativo. Il duo spagnolo rimonta anche l’Albiceleste di Leonardo Mayer e Maximo Gonzalez e sfiderà la Gran Bretagna per giungere in finale alla Caja Magica! 00.57 ARGENTINA-: SI FESTEGGIA SUGLI SPALTI! La squadra iberica domina e sale sul 5-2: l’Albiceleste è appesa ad un filo! 00.48 ARGENTINA-: l’Albiceleste prova a restare attaccato al match al servizio ma, seppur con qualche sbavatura, non trema al servizio ei suoi sul 4-1. 00.39 ...

