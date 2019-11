L' incontro è stato costruttivo | raggiungeremo al più presto un accordo

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 23 novembre 2019) “AM Investco conferma che l’tenutosi ieri con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed altri membri del Governo per discutere possibili soluzioni per gli impianti ex Ilva è. Le discussioni continueranno con l’obiettivo di raggiungere al piùunper una produzione sostenibile di acciaio a Taranto”. E’ quanto afferma in una nota la multinazionale dell’acciaio.

LelloEsposito5 : Incontro #Conte #ArcelorMittal l'azienda dice essere stato incontro positivo ok esuberi ok soldo da pantalone ok sc… - fabrizi84 : RT @AlessandraCicc6: 'La bocca bianca è socchiusa, ineguale il respiro affannato, e sul mio petto tremano i fiori dell’incontro che non c’è… - runcardioversio : @DanieleMondell4 Come primo incontro, è stato...particolare anche per me. -