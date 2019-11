Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 23 novembre 2019) Un droneno, MQ1-Predator, abbattuto. Un drone americano “scomparso”. Ladeinei cieli della. Il comando delle forze armate Usa per l’Africa (Africom) ha reso noto di aver perso contatto con uno dei suoimentre era in volo su Tripoli. L’episodio è avvenuto giovedì scorso e “un’indagine è in corso” per chiarire le cause dell’incidente. Lo si legge in una nota dell’Africom su Twitter che precisa che il velivolo non era armato. Le operazioni con iin, sottolinea Africom, sono condotte per valutare le condizioni di sicurezza del Paese e per “monitorare le attività degli estremisti”. “Queste operazioni - conclude la nota - sono fondamentali per contrastare le attività terroristiche ine si svolgono in totale coordinamento con le ...

nigno11 : RT @HuffPostItalia: Libia, è sempre più guerra dei droni. E l'Italia c'è dentro - HuffPostItalia : Libia, è sempre più guerra dei droni. E l'Italia c'è dentro - Wleimmersioni : RT @PSchioppa: #Libia #ventidue11FR non se ne parla più ma alcune #ONG sono sequestrate in porto ed altre sono in attesa di un porto cari… -