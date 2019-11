Legge elettorale e poi il voto La strategia della Lega

Fonte : agi

(Di sabato 23 novembre 2019) Gioco d'anticipo e attacchi con precisione "chirurgica" su tutti i temi nazionali, attorno ai quali il governo sta mostrando la sua "debolezza". E costruzione di un percorso 'guidato' che porti alanticipato, passando anche attraverso il dialogo con le forzemaggioranza come il Pd. È ladi Matteo Salvini che, per la prima volta, apre a quella che fino a ieri veniva 'derubricata' come "suggestione" personale di Giancarlo Giorgetti: ovvero l'apertura di un "tavolo" per riscrivere con tutti le regole, in primis la. Commentando il via liberaCassazione al referendum proposto dallasul Rosatellum bis, il segretario leghista aveva lasciato intendere la 'svolta' già giovedì. "Siamo pronti a discutere di questo e altri modelli, altrettanto utili alla governabilità con tutti", aveva sottolineato, "parti momentaneamente al governo ...

LegaSalvini : ++ LEGGE ELETTORALE, VIA LIBERA AL REFERENDUM. LA LEGA ESULTA ++ - LegaSalvini : CASSAZIONE: OK A REFERENDUM SU LEGGE ELETTORALE - masechi : Tre uomini in crisi. Zingaretti, Di Maio e Conte. Il governo è in panne e c'è aria di voto anticipato. Il segretar… -