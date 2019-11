Le cartucce per PS5 di cui si è parlato molto sono in realtà destinate per

Fonte : eurogamer

(Di sabato 23 novembre 2019) Nelle corse settimane si èdi alcuni brevetti registrati da Sony, e nei quali si parlava di una specie didi memoria. Inutile dire che tutti i sospetti siconcentrati su PS5, e si èspeculato su come la nuova consone nipponica potesse arrivare accompagnata da una serie diin qualità di espansione di memoria, oppure dalle quali leggere i giochi sostituendo dunque il lettore CD.Ebbene, nulla di tutto questo. Anzi, lein questione a dirla tutta non hanno nulla a che fare con PS5. Si tratta difatti di una periferica realizzata per Sony TOIO, una sorta di console da gioco elettronica destinata ai bambini, e che comunque non uscirà dal mercato giapponese. Proprio come le console arcade di un tempo, questa Sony TOIO sarà basa su, le quali nulla hanno a che vedere con PlayStation 5, dunque.Su PS5 si vociferava infatti da tempo della ...

