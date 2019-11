Lavoro | da Fs a Banca Credem | in arrivo oltre 15mila assunzioni in Italia entro fine anno

Imprese : Patuanelli - ‘al Lavoro per creazione banca pubblica per investimenti’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Stiamo lavorando alla creazione di una banca pubblica per gli investimenti, che avrà lo scopo di favorire l’accesso al credito delle nostre pmi”. Così in un post su Facebook il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.L'articolo Imprese: Patuanelli, ‘al lavoro per creazione banca pubblica per investimenti’ sembra essere il primo su CalcioWeb.