L’anima della Cina e la banconota da 20 yuan

Da Brecht a Strehler - L’anima buona della Guerritore : Da che mondo è mondo, compito del Teatro, come di tutte le altre arti, è ricreare la gente, diceva in una pagina del suo ‘’Breviario di estetica teatrale’’ il drammaturgo Bertolt Brecht (1898-1956).Ciò gli conferisce sempre la sua speciale dignità. Non gli occorre altro attestato che il divertimento, che però gli è indispensabile. Non lo si nobiliterebbe affatto facendone, ad ...