Lampedusa | naufraga barca con oltre 100 migranti | si temono vittime «Non troviamo le

Lampedusa - trovato il barcone di migranti naufragato il 7 ottobre : attorno 12 cadaveri - anche una donna abbracciata a un neonato : Il barcone naufragato la scorsa settimana vicino a Lampedusa è stato rintracciato dai sommozzatori della Guardia costiera a poche centinaia di metri dal luogo in cui era scoperto. attorno all’imbarcazione, sono stati individuati almeno 12 cadaveri di migranti . All’interno del barchino, scoperto attorno ai 60 metri di profondità, anche una donna abbracciata a un neonato . I corpi senza vita saranno recuperati nei prossimi giorni, come ...

Naufragano in 50 - altri 20 a Lampedusa. Ecco i danni della politica dell'accoglienza : Chiara Giannini Allarme per un'altra barca. Salvini: «Vergogna, più 110% rispetto al 2018» È di nuovo emergenza nel Mediterraneo. Dopo che nell'Egeo sono morti 7 migranti, tra cui 5 bambini, ieri l'annuncio di un nuovo barcone, con a bordo una cinquantina di persone, che si sarebbe capovolto. A dare la notizia Unhcr, che ha spiegato in un tweet che i soccorsi stanno arrivando sul posto e che i partner, dopo lo sbarco, sono disposti a ...