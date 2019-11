Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) La. È la Cnn, con un lungo reportage sul campo a Bangkok, a raccontare dell’impennata deiin sovrappeso. Su circa 350mila religiosi con mantello color zafferano quasi laè obesa ea rischio la propria salute. Come viene spiegato nel servizioalmeno due le cause di questo ingrassare fuori misura dei. Intanto esistono regole e abitudini rigidissime nei monasteri e nella vita monacale che non posessere modificate. Una di queste riguarda il fatto che iposmangiare solo dalle 6 alle 12 del mattino. E il cibo da mangiare va raccolto da donazioni che vengono fatte loro dalle case e dagli abitanti vicini ai loro templi (inoltre il 90% degli abitanti è buddista ndr). Purtroppo, però, con i cambiamenti delle abitudini alimentari della gente comune, il cibo che viene donato aiè spesso di ...

FQMagazineit : La Thailandia mette a dieta i monaci buddisti: “La metà sono obesi, a decine sono state amputate le dita di mani e… - TutteLeNotizie : La Thailandia mette a dieta i monaci buddisti: “La metà sono obesi, a decine sono state… - taxwasp : RT @_DAGOSPIA_: CHE PANZA DA BONZO! - IN THAILANDIA IL MINISTERO DELLA SALUTE PUBBLICA METTE A DIETA I MONACI... -