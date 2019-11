La tassa di soggiorno per migliorare la promozione di Cagliari

Fonte : laprimapagina

(Di sabato 23 novembre 2019) Ad Extra 2019 Salone nazionale del turismo extra-alberghiero, il sindaco Paolo Truzzu ha annunciato l’istituzione delladiin

espressonline : Tassa di soggiorno? No, grazie. Succede a Roma dove la giunta di Virginia Raggi ancora non è riuscita a trovare un… - pasdran : RT @espressonline: Tassa di soggiorno? No, grazie. Succede a Roma dove la giunta di Virginia Raggi ancora non è riuscita a trovare un accor… - teobaratto90 : RT @espressonline: Tassa di soggiorno? No, grazie. Succede a Roma dove la giunta di Virginia Raggi ancora non è riuscita a trovare un accor… -