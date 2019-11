La svolta del Napoli non c’è stata ma poteva mai esserci?

Carlo Conti - da scapolo d’oro a marito modello : “Il matrimonio è stato una svolta” : Il conduttore ha commentato la sua scelta di sposarsi molto tardi: “Ero tra lavoro e divertimento, poi all’improvviso la...

Milano - svolta nelle indagini sul delitto nel box auto a Cernusco : arrestate due persone : Donato Carbone, 63 anni, era stato freddato con ben 11 colpi di pistola lo scorso 16 ottobre, mentre si trovava nel sotterraneo del condominio in cui viveva a Cernusco sul Naviglio, per lasciare la vettura nel box auto. L’ex imprenditore edile di origine tarantina era morto in quella che agli inquirenti era sembrata a tutti gli effetti un’esecuzione. Tuttavia il killer, dopo aver ucciso la vittima, si era imbattuto in una residente nel palazzo, ...

Ius soli - la "svolta cubana" del Pd. Retroscena dal Nazareno : "Dobbiamo rubare voti a Salvini" : Dentro al Pd sono i primi a parlare di "svolta cubana" di Nicola Zingaretti. L'ala liberal protesta parlando di "masochismo", i più "rossi" quando sentono nominare lo Ius soli vanno in brodo di giuggiole, e qualcuno in LeU sogna sia il viatico per la riappacificazione. Secondo Augusto Minzolini, nel

Ultimi sondaggi politici elettorali Emilia Romagna - la svolta del M5S si a alleanza con il Pd ma veto a Bonaccini - intanto il centrodestra sale ancora : In vantaggio secondo i sondaggi è attualmente il governatore del pd Bonaccini ma i dissidi interni nei dem e l’indecisione del M5S potrebbero nuocere non poco la sua cavalcata verso la riconferma alla guida dell’Emilia Romagna. Il governatore si è sempre detto pronto a un’alleanza con il M5S perché convinto anche dai sondaggi che un eventuale appoggio anche esterno dei grillini significherebbe la vittoria della coalizione del ...

A gennaio il congresso della Lega Esclusivo : ecco la svolta di Salvini : Lunedì 18 novembre 2019 si scriverà un pezzettino della storia politica italiana in Via Bellerio a Milano, nella sede della Lega. Matteo Salvini ha infatti convocato il consiglio federale, massimo organo del Carroccio. All'ordine del giorno, secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare, dovrebbe esserci la convocazione del congresso federale da tenersi... Segui su affaritaliani.it

Navigator Napoli - la svolta dell'Anpal : «Pronti a procedere con la contrattualizzazione» : Via libera per l'assunzione dei 471 Navigator in Campania. Mentre un gruppo dei vincitori della selezione minaccia di adire le vie legali, a chiarire ogni dubbio sullo sblocco delle procedure di...

Teatro alla Scala di Milano - svolta “green” : le luci della prima da fonti rinnovabili : Il prossimo 7 dicembre al Teatro alla Scala di Milano andrà in scena la "Tosca", capolavoro di Giacomo Puccini. L'evento, andato sold out nonostante i prezzi non proprio popolari, si caratterizza per essere il più "green" nella storia della lirica. Dalle luci dello spettacolo fino alla raccolta differenziata al Piermarini la parola d'ordine è sostenibilità.Continua a leggere

Beautiful - arriva Flo : l’attrice Katrina Bowden parla della grande svolta : Anticipazioni Beautiful, a Los Angeles arriva Florence: parla l’attrice Katrina Bowden Le anticipazioni di Beautiful annunciano l’arrivo di Florence Fulton. La giovane veste un ruolo principale nelle prossime puntate italiane, in particolare segna l’inizio del tormento di Hope e Liam. A rivelare qualche piccola anticipazione è la sua interprete, Katrina Bowden, attraverso un’intervista su DiPiù […] L'articolo ...

“Eravamo tanto amati” - un documentario racconta la sinistra di ieri e di oggi a 30 anni dalla svolta della Bolognina. Guarda l’estratto : Alle elezioni del marzo 2018, il Pd ottiene circa 6 milioni di voti. Quasi gli stessi raggiunti dal Pds, nel 1992, al suo debutto dopo il sofferto scioglimento del Pci. A trent’anni dalla Bolognina, quando il più grande partito comunista d’Europa decise di cambiare nome, la Toscana rimane l’unica regione in cui gli eredi di quella tradizione, nata proprio a Livorno nel 1921, vincono e conservano una egemonia territoriale. Cosa ...

Napoli-Atalanta - partita della svolta? ADL ed Ancelotti hanno fatto un solo grande errore…! : Sconcerti: Napoli non va guidata con mezze frasi, ma con la sincerità. Fedele: il Napoli ha fatto un solo grande errore, nella comunicazione perché allenatore e presidente hanno sempre detto che questa squadra poteva competere per lo Scudetto Napoli-Atalanta Ancelotti – A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare del Napoli, del match di questa sera che la squadra azzurra ...

Rivoluzione nei college USA : gli studenti-atleti potranno guadagnare soldi! La svolta della NCAA : Lo sport statunitense potrebbe essere vicino a una vera e propria svolta. I college sono uno dei motori principali negli USA, moltissimi atleti studiano mentre praticano la propria attività ma durante gli anni dell’Università non possono monetizzare dallo sport e sono a tutti gli effetti dei dilettanti. Ora qualcosa potrebbe cambiare perché ieri la NCAA ha approvato all’unanimità la possibilità per gli studenti-atleti di poter ...

svolta nell’omicidio Luca Sacchi - ritrovato lo zaino della fidanzata : ecco cosa conteneva : Svolta interessante nella vicenda dell’omicidio di Luca Sacchi: lo zaino di Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi, è stato ritrovato. Sparito dalla notte dell’omicidio del 24enne romano, ucciso nella zona di Colli Albani, lo zaino (che avrebbe dovuto contenere i soldi da consegnare ai due pusher) è stato rinvenuto tra le sterpaglie ai margini del Grande Raccordo Anulare, all’altezza dello svincolo di Tor Bella Monaca. A indicare il ...

Omicidio Luca Sacchi - la svolta-choc : "L'ombra del narcotraffico - i killer volevano fare impressione sui boss" : Le indagini sull'Omicidio di Luca Sacchi avvenuto a Roma potrebbero arrivare a una imprevedibile svolta. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, i due assassini Valerio Del Grosso e Paolo Pirino potrebbero aver tentato la rapina per impressionare i "capi" di San Basilio e "fare carriera". I

Brexit : svolta sul voto anticipato - sì dell’opposizione : «Il nostro sostegno è subordinato al fatto che il no-deal sulla Brexit sia assolutamente fuori dal tavolo», ha detto il leader laburista Jeremy Corbyn