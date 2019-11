La Stampa | Milan-Napoli è una sfida da «morte tua vita mia» sia per Ancelotti che per

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 23 novembre 2019) La vittoria, oggi, a San Siro, serve sia alche al. Lascrive che “non c’è mai stata una vittoria più necessaria” per entrambe le squadre. I rossoneri hanno 13 punti in classifica. Sono a più 4 dalla zona retrocessione. Piatek vive con il fantasma di Ibrahimovic che incombe. Non se la passa meglio il, che non vince da 5 partite, tra Champions e campionato, e latita in zona gol. Senza dimenticare il caos societario e l’ammutinamento della squadra. “Queste le premesse della. Il, ko in tre delle ultime cinque gare a San Siro, cercherà di interrompere la serie di sconfitte contro le grandi (Juve, Lazio, Roma e derby) per iniziare la risalita. In caso contrario la situazione diventerebbe davvero complicata, perché al di là dei miglioramenti di gioco visti soprattutto contro la Juventus, a servire sono i punti”. Ma anche...

