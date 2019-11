La persecuzione degli ebrei romani | una storia di orrori e vergogna da non dimenticare mai

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) All’inizioanni Sessanta mio padre – avvocato antifascista, fondatore e comandante della Brigata Maiella – mi fece conoscere un suo amico socialista, Piero Caleffi, di cui avevo letto lo straordinario Si fa presto a dire fame, ingiustamente dimenticato dagli editori. Da allora sono sempre stato particolarmente sensibile ai temi del razzismo. Questa estate ho conosciuto un giovane storico – abruzzese come me – che ha scritto un libro (L’ozio coatto) sul campo di concentramento fascista di Casoli, di cui non sapevo nulla benché proprio a Casoli mio padre abbia dato vita alla Brigata Maiella e la mia famiglia vi sia stata sfollata per sei mesi, dopo che i tedeschi avevano raso al suolo il mio paese di origine, a pochi chilometri da Casoli. Nei giorni scorsi ho preso contatto con la Comunità Ebraica di Roma per organizzare un convegno su questo tema così poco conosciuto ...

