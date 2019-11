La madre superiora si è innamorata di un uomo | chiude il monastero di Sansepolcro

Fonte : fanpage

(Di sabato 23 novembre 2019) Ildelle suore benedettine olivetane diè stato chiuso: secondo molti laMaria Teresa Saccente si sarebbedi une per questo sarebbe tornata allo stato laicale. Lei però dichiara: "Hanno voluto dire così, lasciamo che lo dicano, la faccenda è molto più complicata di quanto sembra".

zorzi46 : RT @carladiveroli: Tutta la mia solidarietà alla madre superiora. E poi, perché rendere pubbliche le motivazioni? Non saranno cazzi suoi? L… - ferdibat : RT @ldibartolomei: Molta stima per madre Suor Maria Tersa, madre superiora. - ldibartolomei : Molta stima per madre Suor Maria Tersa, madre superiora. -