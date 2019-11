La Juve piega l' Atalanta con la legge dell' HD | Higuain e Dybala | finisce 1-3

Del Piero : 'Alla Juventus si sono spiegati e stanno capendo le idee di Sarri' : La Juventus ha vinto il derby di Torino non con poche difficoltà, con i granata che hanno dato del filo da torcere ai bianconeri, nonostante Sirigu sia stato probabilmente il migliore in campo per gli uomini di Mazzarri. Il risultato finale è stato di 1 a 0 grazie al gol di De Ligt che riporta i bianconeri al primo posto dopo la vittoria dell'Inter a Bologna per 2 a 1. In merito alla Juventus ha parlato a Sky Sport l'ex capitano bianconero ed ...

Juventus – Il pareggio col Lecce e l’assenza di Ronaldo - Sarri spiega : “si sentiva stanco mentalmente” : Sarri analizza il pareggio di questo pomeriggio tra Lecce e Juventus: e parole del tecnico bianconero dopo l’1-1 di oggi contro i salentini 1-1, è questo il risultato dell’anticipo della nona giornata di Serie A tra Lecce e Juventus. I bianconeri sono stati fermati dai salentini e portano a casa un solo punto, rischiando di verdersi scavalcare già questa sera dall’Inter, in campo contro il Parma. Donato ...

Juventus Bologna - rigore di De Ligt? No - ecco spiegato il perchè : Juventus Bologna – Juve Bologna finisce tra le polemiche. Prima del miracoloso salvataggio di Buffon, i rossoblù reclamano un rigore per fallo di Mano di De Ligt. Irrati non reputa l’intervento da rigore e fa proseguire il gioco. Così in pieno recupero di Juventus-Bologna è scoppiato il putiferio in seguito ad un intervento sospetto di de Ligt in area bianconera. È infatti il 92′ quando su un cross di Skov Olsen il centrale ...

Inter - Nicolò Barela spiega l'impatto di Conte : "Per lui mi farei ammazzare - con la Juve sfida alla pari" : "Antonio Conte ha un'attitudine diversa, un modo di parlarti che ti trasmette qualcosa di nuovo. Per lui mi farei ammazzare, vale per tutti i suoi calciatori. E questo fa la differenza". Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, riassume così in poche parole alla Gazzetta dello Sp

Juventus-Inter si avvicina e Marchisio spiega il NO a Suning : Juventus-Inter oramai è alle porte, e ad infiammare il match ci pensa il grande ex Claudio Marchisio. Raggiunto dai giornalisti di Sky il Principino ha rivelato le ragioni del suo no al club nerazzurro. Ha pesato, e molto, il senso d’appartenenza di Marchisio alla famiglia bianconera. Queste le parole della bandiera juventina. Juventus-Inter, le parole di Marchisio scaldano i cuori dei tifosi bianconeri “L’offerta di Suning? Ha ...

VIDEO Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 - Highlights - gol e sintesi : Higuain - Bernardeschi e CR7 piegano i tedeschi : La Juventus centra la prima vittoria in Champions League: dopo il 2-2 in casa dell’Atletico Madrid all’esordio, i bianconeri regolano per 3-0 i tedeschi del Bayer Leverkusen. Apre le marcature Higuain al 17′, chiude i conti al 62′ Bernardeschi. Ciliegina sulla torta di Cristiano Ronaldo al minuto 89. Juve ed Atletico Madrid appaiate in testa al girone. Highlights Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 IL GOL DEL VANTAGGIO DI ...

VIDEO Juventus-Bayer Levrkusen 2-0 - Highlights - gol e sintesi : Higuain e Bernardeschi piegano i tedeschi : La Juventus centra la prima vittoria in Champions League: dopo il 2-2 in casa dell’Atletico Madrid all’esordio, i bianconeri regolano per 2-0, con un gol per tempo, i tedeschi del Bayer Leverkusen. Apre le marcature Higuain al 17′, chiude i conti al 62′ Bernardeschi. Juve ed Atletico Madrid appaiate in testa al girone. Highlights Juventus-Bayer LEVERKUSEN 2-0 IL GOL DEL VANTAGGIO DI Higuain #Juventus 1:0 #Bayer | ...