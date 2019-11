La foto ufficiale dei reali di Monaco quasi al completo manca solo Charlotte Casiraghi

Realme 5s è ufficiale : schermo da 6 - 5 pollici e quadrupla fotocamera a buon mercato : Dotazione super per Realme 5s, uno smartphone ora ufficiale che riesce a contenere i prezzi nonostante una scheda tecnica da paura che parla di uno schermo da 6,5 pollici, di quattro fotocamere posteriori e di una batteria da ben 5.000 mAh. L'articolo Realme 5s è ufficiale: schermo da 6,5 pollici e quadrupla fotocamera a buon mercato proviene da TuttoAndroid.

La reunion dei My Chemical Romance è ufficiale : la prima foto della band dopo 6 anni : dopo i rumors e le indiscrezioni non ufficiali sulla reunion dei My Chemical Romance, la conferma ufficiale arriva dalla stessa band attraverso una foto pubblicata sui canali social. L'immagine, secondo la band, è stata scattata il 15 novembre e mostra gli elementi seduti al centro della sala prove in un momento di riposo. La foto è stata pubblicata nelle ultime ore e non riporta didascalie, ma la conferma di un ritorno sulle scene è data da ...

L’Amica Geniale 2 in onda in primavera su Rai1 e la terza stagione è già ufficiale : le foto di Storia del Nuovo Cognome : Terminate lo scorso ottobre le riprese dei nuovi episodi, è ora ufficiale l'arrivo de L'Amica Geniale 2 in onda in primavera su Rai1: un anno e mezzo dopo il debutto in Italia della co-produzione Hbo-Rai Fiction, la nuova stagione ispirata al secondo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante, Storia del Nuovo Cognome, andrà in onda a fine stagione televisiva sull'ammiraglia Rai. Anche stavolta sono otto gli episodi che raccontano ...

“William e Kate hanno tagliato Harry e Meghan dalla foto ufficiale” : William e Kate, il principe Carlo e Camilla con sua maestà la regina Elisabetta da una parte e poi, distaccati su un altro palco, Harry e Meghan. L’uscita pubblica alle celebrazioni del Remembrance Day è stata solo in apparenza una reunion tra le due coppie reali. L’evento doveva servire a placare le polemiche dopo l’intervista a Itv in cui il secondogenito di Carlo e Diana aveva rivelato che lui e il fratello “hanno ...

Ibrahimovic al Pescara - l’annuncio ufficiale del club : “benvenuto” [foto] : Il futuro di Zlatan Ibrahimovic? Al Pescara. Esilarante annuncio del club che milita nel campionato di Serie B che per scherzo ha dato il benvenuto al calciatore ex Milan. Lo svedese ha interrotto l’avventura in MLS con i Galaxy ed adesso è alla ricerca di un nuovo progetto entusiasmante, sono diverse le squadre che lo stanno valutando nel campionato di Serie A, su tutte il Bologna di Mihajlovic mentre nelle ultime ore si parla di un ...

Google fotocamera 7.2 porta l’Astrofotografia e le novità dei Pixel 4 sui vecchi modelli in via ufficiale : Google Fotocamera 7.2 porta le novità dei Pixel 4, anche l'Astrofotografia, sui Pixel, Pixel 2, Pixel 3 e Pixel 3a in modo ufficiale: eccovi il download! L'articolo Google Fotocamera 7.2 porta l’Astrofotografia e le novità dei Pixel 4 sui vecchi modelli in via ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Ufficiale Skam Italia 4 - le prime foto dal set non lasciano dubbi sull’inizio delle riprese : Quest'estate TIMVision aveva annunciato che non ci sarebbe stato Skam Italia 4. Una cancellazione che ha sollevato un polverone di polemiche tra i fan della serie, i quali si sono riversati in rete per esprimere la loro rabbia contro il servizio. Anche gli attori si sono dichiarati rammaricati per la cancellazione, soprattutto perché il prodotto di Ludovico Bessegato è considerato il miglior remake dell'originale norvegese. I fan, così come il ...

Prima foto del Samsung Galaxy Fold 2 a conchiglia? Teaser ufficiale : Sembra essere sempre più certo l'arrivo di un Samsung Galaxy Fold 2 con un design a conchiglia: un modello ben diverso dal primo modello pieghevole lanciato ad inizio 2018 e con difficoltà portato alla sua limitata commercializzazione nel mese di settembre. A confermare questa strada, nelle scorse ore, è stato lo stesso produttore Samsung che ha fornito un Teaser di tutto rispetto per il suo prossimo Foldable. Si sta svolgendo la Samsung ...

iOs 13.2 ufficiale : su iPhone 11 arriva Deep Fusion per la fotocamera : (Foto: Apple) ufficiale l’atteso aggiornamento iOs 13.2 che porta su iPhone la tecnologia Deep Fusion per l’elaborazione profonda e assai efficace delle immagini su tutti quei dispositivi dotati di chip A13 Bionic con Neural Engine. Scopriamo tutte le novità di questo update che pesa 575 MB ed è disponibile da subito. La tecnologia Deep Fusion va a permettere un miglioramento consistente delle immagini agendo sulla cosiddetta ...

Giro d’Italia 2020 – Adesso è ufficiale : ci sarà anche Peter Sagan - una doppietta super per lo slovacco [foto] : Peter Sagan ha detto sì: lo slovacco sarà al prossimo Giro d’Italia, l’annuncio ufficiale della Bora-Hansgrohe La notizia era nell’aria da diversi giorni ormai: l’annunciata partecipazione di Peter Sagan alla presentazione, in corso oggi dagli Studi Rai di Milano, del Giro d’Italia 2020, ha fatto sognare tutti i suoi tifosi su una sua possibile presenza nell’edizione 103 della Corsa Rosa. Oggi, sia il ...

Il Nuovo HONOR 20 Lite è ufficiale - con 8 GB di RAM e fotocamera da 48 megapixel : La nuova versione di HONOR 20 Lite è stata annunciata oggi in Cina, con 8 GB di RAM, una fotocamera posteriore da 48 megapixel e atri miglioramenti. L'articolo Il Nuovo HONOR 20 Lite è ufficiale, con 8 GB di RAM e fotocamera da 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

OPPO A9 2020 ufficiale in Italia : quadrupla fotocamera e batteria da 5.000 mAh a un prezzo niente male : Il nuovo smartphone di fascia media OPPO A9 2020 arriva ufficialmente sul mercato Italiano con quad-camera e batteria da 5.000 mAh a 249 euro. L'articolo OPPO A9 2020 ufficiale in Italia: quadrupla fotocamera e batteria da 5.000 mAh a un prezzo niente male proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 5Z ufficiale in Cina con Kirin 810 e quattro fotocamere posteriori - ma sa di già visto : Pochi istanti fa Huawei ha annunciato in Cina il nuovo Nova 5Z, ma è semplicemente una variante più economica del già esistente Nova 5i Pro. L'articolo Huawei Nova 5Z ufficiale in Cina con Kirin 810 e quattro fotocamere posteriori, ma sa di già visto proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 5T è ufficiale in Europa e punta forte su fotocamera e design : Huawei Nova 5T è ufficiale anche in Europa dopo l'evento tenutosi nella giornata di oggi: scopriamo caratteristiche tecniche, design, immagini, prezzo e data di uscita. L'articolo Huawei Nova 5T è ufficiale in Europa e punta forte su fotocamera e design proviene da TuttoAndroid.