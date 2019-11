La fine del bipolarismo era solo una boiata

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricarlo anche qui dalle 23 di venerdì). • Il popolo dell’ottimismo. Abbiamo iniziato due anni fa nel tentativo di fermare la corsa al ribasso della politica. Poi due pessimi

Oroscopo Ada Alberti : previsioni del fine settimana - 23/24 novembre : Oroscopo del weekend di Ada Alberti: le stelle svelate a Pomeriggio 5 Il venerdì si è chiuso come di consueto con l’Oroscopo del weekend di Ada Alberti a Pomeriggio 5. Barbara d’Urso ha accolto l’astrologa di Canale5 che ha svelato le previsioni del 23 e 24 novembre 2019 segno per segno. Amore, lavoro, salute e fortuna sono stati i temi toccati da Ada Alberti con l’Oroscopo del weekend di oggi. L’astrologa ha ...

fine vita - la Consulta : “L’esigenza di garantire la legalità deve prevalere di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore” : A quasi due mesi dalla storica sentenza sul Fine vita, la Consulta, relatore Franco Modugno, ha depositato le motivazioni del verdetto. Per i giudici “l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore. E se la dichiarazione di incostituzionalità rischia di creare vuoti di disciplina che mettono in pericolo diritti fondamentali, la Corte costituzionale deve ...

“Sorrido”. Emma Marrone - la luce alla fine del tunnel : è lei stessa a annunciarlo : Emma Marrone come non si vedeva da tempo. La cantante, dopo un periodo difficile, torna a sorridere. Emma Marrone ha condiviso la sua gioia su Instagram, con un post che ha molto incuriosito i fan: “Sorrido. Stanno per succedere cose bellissime. Vi penso. Vi racconterò tutto giorno per giorno. La musica fa accadere cose meravigliose. Voi continuate ad ascoltare Fortuna ovunque perché ha bisogno di voi per crescere. Io farò del mio meglio per ...

Astrologia del fine settimana 23 e 24 novembre : Sole in Sagittario - recupera la Vergine : Il fine settimana sta per arrivare e sul piano astrale saranno 48 ore vantaggiose per il Sagittario, grazie all'ingresso del Sole nel segno e per la Vergine, che si appresta a vivere un buon momento di recupero, soprattutto per l'amore. Al contrario per il Toro potrebbero esserci delle agitazioni, in ambito lavorativo sarà necessario scendere a compromessi per non perdere i privilegi raggiunti. Ecco di seguito l'oroscopo completo del week end, ...

Per Microsoft la fine del 2019 è agrodolce : torna a stringere accordi con Huawei ma rinvia le Surface EarBuds : Microsoft riceve l'abilitazione al commercio di software con Huawei mentre le Surface EarBuds vengono rinviate alla primavera 2020 L'articolo Per Microsoft la fine del 2019 è agrodolce: torna a stringere accordi con Huawei ma rinvia le Surface EarBuds proviene da TuttoAndroid.

Che fine ha fatto Caldara? Quando è previsto il rientro del difensore del Milan : Tengono banco, in casa Milan, le condizioni di Mattia Caldara. Sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto il difensore dopo il terribile infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la passata stagione. L’ex Atalanta non ha mai esordito in campionato con i rossoneri, ma a breve potrebbe finalmente arrivare il suo turno. rientro Caldara, ecco che fine ha fatto il difensore Nonostante si alleni in gruppo da diverse settimane, a ...

Pistoia - don Biancalani : "Canteremo 'Bella Ciao' alla fine della messa". La Curia : "E' inopportuno" : La proposta del parroco pro-migranti di Vicofaro ha scatenato la reazione della Diocesi: "Comportamento provocatorio"

Pablo Trincia : "Dopo Veleno - con Buio vi racconto storie di sopravvissuti - ma scoprirete la loro identità solo alla fine della puntata" : “Buio”. È questo il titolo del nuovo podcast di Pablo Trincia. Dopo l’esperienza di “Veleno”, racconto audio lanciato sulle piattaforme di Repubblica, che ha fatto registrare uno straordinario successo di pubblico (oltre che contribuire alla riapertura di un’inchiesta sui fatti di Bibbiano), il giornalista ci riprova con una nuova serie in cui racconta le “storie di sopravvissuti”, specifica ...

Previsioni Meteo - pazzesco ribaltone stagionale dopo la Tempesta del Weekend : grande anomalia a fine Novembre : Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sono particolarmente estreme per l’Italia, che nel Weekend sarà attraversata da un altro violento ciclone foriero di forte maltempo dapprima al Nord/Ovest, nella giornata di Sabato 23 Novembre con piogge torrenziali su Piemonte e Liguria e successivamente al Sud, nella giornata di Domenica 24, con violenti temporali in Calabria e nel Golfo di Taranto (fenomeni estremi colpiranno anche la Sicilia ...

Pokémon Go fa festa per la fine dell’anno con due nuovi eventi da non perdere : Il team di Pokémon Go si prepara a concludere il 2019 con il botto e ha annnciato due eventi in programma per questo mese e per il prossimo L'articolo Pokémon Go fa festa per la fine dell’anno con due nuovi eventi da non perdere proviene da TuttoAndroid.

Il boss degli Xbox Game Studios conferma che entro la fine dell'anno verranno svelati altri giochi non annunciati : I problemi di Microsoft con i contenuti esclusivi significativi sembrano finalmente terminati grazie alla loro ondata di acquisizioni di studi. Questo è stato del tutto evidente all'X019 della scorsa settimana, ma a quanto pare non è finita qui: Microsoft ha in cantiere altri giochi non annunciati che potrebbero benissimo essere rivelati entro la fine dell'anno.Parlando con Windows Central, Matt Booty, boss degli Xbox Game Studios, ha parlato di ...

Che fine ha fatto Antonia Dell’Atte : Antonia Dell’Atte è stata una delle modelle più famose e richieste degli anni ’80, che ha avuto l’onore di ispirare Giorgio Armani. Ospite da Caterina Balivo a Vieni Da Me ha ricordato la sua carriera, partendo dagli esordi, e ha raccontato alcuni dettagli della sua vita privata, compresi quelli più dolorosi e commoventi. L’ex modella, nata nel 1960, ha iniziato a lavorare da giovanissima, ispirando gli stilisti più in voga degli anni ’80 con il ...

LIVE Andorra-Virtus Bologna - EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA : 27-22 a fine primo quarto - Teodosic rimedia a una partenza horror della Virtus : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35-22 Palla rubata da Perez, che segna in contropiede. Brutto approccio al secondo quarto per la Virtus. 33-22 Hannah da tre. Percentuali incredibili per Andorra dall’arco. 30-22 Jelinek da 3 punti. fine primo quarto: LIVE Andorra-Virtus Bologna 27-22 27-22 2/2 ai liberi per Jelinek. 25-22 Teodosic realizza dopo una penetrazione vincente. 25-20 Altra tripla per la Virtus! Stavolta è ...