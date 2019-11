La Duchessa di Cornovaglia al Christchurch Botanic Gardens

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Fonte foto: Getty imagesLadial1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dalla visita in Muova Zelanda della coppia regale

liveinacastle : RT @liveinacastle: Nessuno l’ha richiesta ma in ogni caso eccola qui: la top 3 dei miei membri preferiti della BRF ?? 1) Sua Maestà Elisabe… - IiIibetscrown : RT @liveinacastle: Nessuno l’ha richiesta ma in ogni caso eccola qui: la top 3 dei miei membri preferiti della BRF ?? 1) Sua Maestà Elisabe… - ___Sole__ : RT @liveinacastle: Nessuno l’ha richiesta ma in ogni caso eccola qui: la top 3 dei miei membri preferiti della BRF ?? 1) Sua Maestà Elisabe… -