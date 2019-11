Kyoto | antica capitale giapponese | il tempio Kinkaku-ji è uno dei simboli della città

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 23 novembre 2019)è l'del Giappone, avendo ricoperto questo importante ruolo istituzionale per oltre mille anni dal 794 al 1868. Attualmente conta circa 1,5 milioni di abitanti, è nota come "ladai mille templi" e a livello mondiale anche per la sua prestigiosa Università. Sorge nella zona centro-occidentale dell'isola di Honshu, vanta un clima subtropicale caratterizzato da estati molto calde e inverni decisamente miti. Lavenne fondata nel 794 dall'imperatore Kammu che, dopo averla dichiarata, le diede il nome di Heian Kyo per mettere in risalto la pace e la tranquillità che dominavano in quei luoghi. Durante la guerra Onin del 1467-1477, molti quartieri furono distrutti dai combattimenti e dagli assalti, ma intorno alla metà del XVI secolo il tessuto urbano venne ricostruito grazie all'intervento del samurai Toyotomi Hideyoshi che, dopo essere riuscito a ...