Jacqueline | figlia di Heather Parisi | Perseguitata dalla fama di mia madre

Heather Parisi - sfogo figlia Jacqueline : “Usa - perché vivo lì. Papà? Eroe” : Heather Parisi, sfogo fiume della figlia Jacqueline: “Ecco perché vivo in America dopo aver vissuto 3 anni a Hong Kong con mia madre… Mio papà è un eroe” Jacqueline Luna Di Giacomo, nelle scorse ore, si è sfogata ampiamente via social toccando diversi punti della sua situazione privata. La giovane 19enne, nata dalla relazione passata […] L'articolo Heather Parisi, sfogo figlia Jacqueline: “Usa, perché vivo lì. Papà? ...

Jacqueline - la figlia di Heather Parisi : “Io non vado in tv a raccontare i fatti miei per 4 soldi” : Torna a parlare via social Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia secondogenita di Heather Parisi (nata dalla passata relazione con Giovanni Di Giacomo) che qualche giorno fa aveva lasciato intendere un rapporto molto delicato con la madre. La 19enne aveva commentato la partecipazione dell’ex ballerina a Live – Non è la D’Urso con un messaggio criptico: “Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?”. ...

Jacqueline - la figlia di Heather Parisi : ‘Se cercassi visibilità sarei già in tv a levarmi qualche sassolino’ : E’ successo lo scorso anno ed è successo di nuovo, appena Jacqueline parla di sua madre Heather Parisi si scatena la curiosità, il chiacchiericcio e anche i giudizi espressi spesso senza conoscere tutta la situazione. Quello che sappiamo è che Heather Parisi sembra non avere rapporti con le sue due figlie maggiori, o almeno sappiamo sicuramente che non ne ha con la secondogenita Jacqueline Luna Di Giacomo. Mentre la madre Heather Parisi ...

