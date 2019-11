Ivana Icardi | corpo scolpito e curve che ‘esplodono’ | la nuova foto stende tutti

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 23 novembre 2019) Se Wanda Nara e Mauronon hanno bisogno di presentazioni, anche, la sorella di ‘Maurito’ ormai è conosciuta al grande pubblico. Merito della sua partecipazione all’ultimo Grande Fratello Vip. E pure delle successive liti social con la famosa cognata con cui proprio sembra non esserci un punto d’incontro. Classe 1995,è stata di recente ospite di Barbara D’Urso e si è scagliata contro Gaetano Arena, l’ex gieffino che ha fatto parlare di sé per via di unache immortalerebbe un bacio avvenuto con Ambra Lombardo. Quest’ultima è ora accusata di aver tradito il fidanzato Kikò Nalli ma, entrambi i diretti interessati sostengono di non essersi mai baciati. In puntataha accusato Gaetano di aver organizzato la paparazzata con Ambra e di averla anzitempo contattata per fare da protagonista della stessa al posto della Lombardo.Anche per Enrico Contarin, altro ex ...

domenicalive : Ivana Icardi nella #cabinagold vuole dire 'tutta la verità'. Ma di cosa starà parlando? #domenicalive - nico_lai93 : RT @domenicalive: A Ivana Icardi non piacciono le bugie! #domenicalive #cabinagold - nico_lai93 : RT @domenicalive: 'Non me lo aspettavo da Gaetano' Ivana Icardi difende la versione di Kiko a #domenicalive -