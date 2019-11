Italia-Uruguay | Mondiali beach soccer 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019), sabato 23 novembre la Nazionalena disarà protagonista sulla sabbia di Asuncion (Paraguay) affrontando l’(ore 23.25ne) per il secondo match del Gruppo B. Gli azzurri allenati da Emiliano Del Duca, dopo lo strepitoso esordio contro Tahiti, affronteranno la formazione uruguaiana e l’obiettivo sarà sempre quello di imporsi. Centrare il bersaglio grosso è fondamentale per continuare l’avventura nella fase ad eliminazione diretta.d’inizio ein tv Il match tra, valido per idi, sarà trasmessoalle ore 23.25 in diretta su Sky Sport Collection, Sky Sport 1, live streaming su Sky Go e Now TV e sul sito web di RaiSport. Inoltre, vi sarà la DIRETTA LIVE testuale del match. Di seguito la programmazione: Sabato 23 ...

OA_Sport : Beach soccer, Mondiali 2019: l’Italia alla ricerca della seconda vittoria nel match contro l’Uruguay - zazoomnews : Beach soccer Mondiali 2019: l’Italia alla ricerca della seconda vittoria nel match contro l’Uruguay - #Beach… - zazoomblog : Beach soccer Mondiali 2019: l’Italia alla ricerca della seconda vittoria nel match contro l’Uruguay - #Beach… -