Irpinia | 39 anni fa la scossa che mise in ginocchio il Meridione In un audio dell’epoca

Terremoto Irpinia – 23 Novembre 1980 - 23 Novembre 2019 : 39 anni fa la scossa che devastò il Sud : Una data che non si cancella e che ormai appartiene non soltanto ai testi scientifici. Trentanove anni fa, alle 19,34, una scossa di 90 secondi calcolata secondo la scala Mercalli al decimo grado devasto’ nel Mezzogiorno un’area grande quanto il Belgio, uccise quasi tremila persone e lascio’ senza casa piu’ di 280 mila persone. Il Terremoto del 1980 verra’ ricordato anche oggi, come ogni anno, soprattutto nei comuni ...

Terremoto Irpinia : 39 anni dopo “c’è ancora molto da fare per ridurre l’elevato rischio sismico in Italia” : “A 39 anni dal Terremoto dell’Irpinia che il 23 novembre del 1980 segnò in maniera indelebile i territori di Campania e Basilicata, causando quasi 3.000 morti e determinando una spesa complessiva di circa 26 miliardi di euro, sebbene sia stato fatto tanto c’è ancora molto da fare per ridurre l’elevato rischio sismico in Italia”. Queste le parole di Lorenzo Benedetto, Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi ricordando il violento sisma di ...