Ipo Aramco | sottoscritte due terzi delle azioni ma i big restano alla finestra

Ipo Aramco - sauditi ai ferri corti con le grandi banche straniere : A poche settimane dal debutto in Borsa, i big del credito sono stati estromessi dal ruolo di global coordinator. Anche le commissioni si profilano molto più basse di quanto le banche avessero sperato. A guastare i rapporti è stato il nodo della valutazione di Saudi Aramco

Per Aramco Ipo saudita ma con impatti (e rischi)?globali : Per Saudi Aramco non ci sarà la quotazione su una Borsa internazionale e Riad ha persino cancellato il roadshow all’estero. Ma l’Ipo attraverso indici ed Etf entrerà nel portafoglio di molti investitori nel mondo e persino di piccoli risparmiatori. E i rischi non mancano

Aramco - Ipo aperta anche alle donne divorziate. I dubbi degli analisti sul prezzo : La parte più consistente dell’Ipo sarà destinata agli investitori istituzionali. Ryiadh punta in particolare sufondi sovrani e investitori di Russia e Cina, con una quota complessiva indicata ancora tra l’1,5 e il 2 per cento

Aramco - Ipo al via il 17 novembre Climate change fra i rischi in Borsa : La tanto attesa data per l'Ipo del secolo, così com'è stata definita la quotazione di Saudi Aramco, la società petrolifera dell'Arabia Saudita da cui proviene il 10% della produzione mondiale di greggio, è stata fissata: il 17 novembre iniziano le sottoscrizioni per lo sbarco in Borsa destinato a divenire la più grande quotazione in Borsa al mondo

Saudi Aramco - parte l’Ipo dei misteri : tutti i dubbi sul prezzo : Via libera alla quotazione sul listino Saudita, ma Riad non ha ancora svelato l’entità né?il prezzo della quota di Aramco che intende collocare. E si è aperto un divario enorme nelle stime sulla possibile valutazione della compagnia petrolifera

È ufficiale l’Ipo di Saudi Aramco. Sarà la società quotata più grande del mondo : I piani per affiancare la quotazione alla Borsa nazionale anche il collocamento su un altro listino internazionale sono stati per il momento accantonati. La valutazione è stimata tra i 1500 e i 2000 miliardi di dollari, numeri che ne farebbero la prima società quotata al mondo per capitalizzazione

Aramco - al via l'Ipo del secolo Può superare la cinese Alibaba : L'Arabia Saudita ha dato il via all'offerta pubblica iniziale di Aramco (IPO) dopo che il suo regolatore di mercato ha approvato la richiesta del gigante del petrolio di quotarsi nella borsa nazionale e creare la società quotata più preziosa del mondo.

Ipo Saudi Aramco - si va verso valutazione da 1 - 6-1 - 8 trilioni di dollari : L’Arabia Saudita è disposta a rivedere al “ribasso” il target di valutazione per l’Ipo di Saudi Aramco a 1.600-1.800 miliardi di dollari, rinunciando all’obiettivo di 2mila miliardi di dollari dichiarato da tempo dal principe Mohammed bin Salman

Aramco - arriva l'Ipo del secolo Fra 5 giorni Riad alza il velo : Sarà la volta buona? Annunciata nel 2016 e dopo aver subito numerosi rinvii, l'"Ipo del secolo", così com'è stata definita la quotazione di Aramco, pare finalmente in rampa di lancio, pronta per decollare l'11 dicembr

