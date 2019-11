Inter – Infortunio Barella | le parole allarmanti e la prima diagnosi | “ho sentito tac al

Calcio - Serie A 2019-2020 : problema al ginocchio per Nicolò Barella. Si teme infortunio serio per il calciatore dell’Inter : L’Inter di Antonio Conte e anche la Nazionale di Roberto Mancini perdono i pezzi e il timore è che si tratti di qualcosa di serio. Ci si riferisce all’infortunio del centrocampista nerazzurro Nicolò Barella, uscito dal campo nel corso del primo tempo del match di campionato a Torino contro i granata, in corso di svolgimento. L’ex giocatore del Cagliari è stato costretto ad uscire dal campo per un problema al ginocchio. Nella ...

Infortunio de Vrij - il difensore dell’Inter si ferma con la Nazionale olandese : Infortunio de Vrij – Brutte notizie per Antonio Conte dal ritiro della Nazionale olandese. Il difensore nerazzurro Stefan de Vrij ha accusato un problema durante la rifinitura in vista della gara di stasera contro l’Irlanda del Nord, partita molto importante per le qualificazioni ad Euro 2020. L’Inter dovrà valutarlo in vista della trasferta contro il Torino alla ripresa del campionato. Scarica o Aggiorna l’App da ...

Ultime dai campi – Test amichevoli per Cagliari - Brescia e Inter : infortunio per Balotelli : Ultime dai campi – Le notizie che arrivano dai campi di allenamento della Serie A. Infortuni, partitelle e indicazioni tattiche in vista della prossima giornata di campionato. JUVENTUS – Dopo tre giorni di riposo, la Juventus è tornata ad allenarsi con i pochi giocatori rimasti a Torino durante la sosta. Seguiti programmi personalizzati allo Juventus Training Center della Continassa. Alla ripresa erano tutti presenti tranne ...

Inter - infortunio Martinez : l’argentino si allena a parte : infortunio Martinez – L’inizio di stagione dell’attaccante Lautaro Martinez è stato veramente devastante, l’argentino sta trascinando l’Inter con grandi prestazioni ma soprattutto gol determinanti. Antonio Conte non riesce a rinunciare a Martinez ed il calciatore si candida ad essere decisivo anche con la maglia dell’Argentina, può rappresentare il calciatore del futuro, è infatti un attaccante moderno ...

Inter - infortunio Stefano Sensi : il centrocampista non convocato per il match contro il Verona : Steano Sensi non convocato per la partita contro l’Hellas Verona: il centrocampista dell’Inter deve ancora recuperare dall’infortunio delle scorse settimane Dopo i 20 minuti giocati in Champions League contro il Borussia Dortmund sembrava filtrare dell’ottimismo sulla possibile titolarità di Stefano Sensi per la sfida di campionato contro l’Hellas Verona. Invece la decisione dello staff medico nerazzurro è ...

Infortunio Sensi - nuovo stop per il centrocampista dell’Inter : gli ultimi aggiornamenti : Infortunio Sensi – E’ finito nuovamente ai box Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter salterà la gara contro il Verona per il riacutizzarsi di un problema fisico. L’Infortunio rimediato con la Juventus sembrava essere superato, tanto da convincere Conte a mandarlo in campo nel secondo tempo a Dortmund. Il dolore invece si è ripresentato e l’ex Sassuolo sarà costretto a riposare, mettendo a rischio la sua ...

Infortunio Politano - ansia Inter : aggiornamenti - condizioni e tempi di recupero : Infortunio Politano – C’è grande ansia in casa Inter per le condizioni di Politano. Dopo lo scontro con Schultz nel match di martedì in Champions League contro il Borussia Dortmund, l’esterno nerazzurro ha riportato una distorsione alla caviglia. E’ il responso degli esami clinici e strumentali, svolti dal calciatore tra ieri e oggi presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni fisiche saranno ...

Inter - infortunio Politano : il giocatore è tornato a Milano con le stampelle : Dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund arriva una pessima notizia per Antonio Conte. La lista degli infortunati dell'Inter si potrebbe allungare con l'ingresso di Matteo Politano. Nel match di Champions contro il Borussia Dortmund l'ex giocatore del Sassuolo si è infatti infortunato pochi minuti dopo l'ingresso in campo a causa di un contatto di gioco con Schulz. Il giocatore nerazzurro è rimasto lo stesso in campo, ...

Infortunio Andrè Gomes – Arrivano buone notizie! Intervento perfettamente riuscito : il comunicato dell’Everton : L’Intervento chirugico al quale Andreè Gomes si è sottoposto per ridurre la frattura alla caviglia destra, rimediata durante Everton-Tottenham, è perfettamente riuscito Arrivano buone notizie in merito all’Infortunio di Andrè Gomes. L’Intervento chirugico per ridurre la frattura alla caviglia destra del giocatore, successiva ad un brutto fallo di Son durante Everton-Tottenham, è perfettamente riuscito. Lo rende noto ...

Pattinaggio di figura - Internationaux De France 2019 : eroici Guignard-Fabbri - terzi nonostante l’infortunio. Papadakis-Cizeron incantano : eroici. Non esiste altro aggettivo per descrivere i danzatori Charlène Guignard-Marco Fabbri, terzi classificati agli Internationaux De France 2019, terza tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura in fase di svolgimento alla Patinoire Polesud di Grenoble (Francia). I pattinatori allenati da Barbara Fusar Poli hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo confezionando una commovente performance sulle note di “Life on ...

Infortunio Reus - il calciatore del Dortmund out dopo 29 minuti : salta l’Inter? : Infortunio Reus – Non solo la Serie A, si stanno giocando anche altri campionati ed in particolar modo anche la Bundesliga. Gioca il Borussia Dortmund contro il Wolfsburg, subito una tegola per i padroni di casa, al 29′ Reus è stato costretto a lasciare il campo per un Infortunio, al suo posto Gotze. Spettatore interessato anche l’Inter, martedì infatti i nerazzurri affronteranno i tedeschi in un fondamentale scontro ...