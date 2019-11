Inter-Conte | che spettacolo | tre gol in casa del Torino Nerazzurri ancora a meno 1

Torino-Inter - Conte : “contento per non aver subito gol”. Poi parla dell’infortunio di Barella e di Borja Valero : “L’infortunio di Barella? Mi auguro non sia nulla di grave, è cresciuto esponenzialmente ed è per noi un giocatore importante. Guardo però ai lati positivi: Borja Valero ha dimostrato professionalità e determinazione, ha lavorato quattro mesi in silenzio aspettando il suo momento ed è ciò che mi fa più piacere”. Così Antonio Conte commenta il problema al ginocchio di Barella, l’unica nota stonata nella grande ...

Pioggia nerazzurra a Torino - l’Inter passa 0-3 : i granata escono tra la contestazione dei tifosi [FOTO] : Torino-Inter live – Si gioca Torino-Inter, anticipo serale del sabato di Serie A. Un’importantissima partita valevole per la tredicesima giornata. La squadra di Mazzarri ha ritrovato la vittoria contro il Brescia dopo un periodo fortemente negativo. L’Inter è reduce dalla vittoria in rimonta contro il Verona e insegue la Juventus ad un solo punto di distanza. I nerazzurri non vorranno mancare l’appuntamento con la ...

Marotta dà ragione a Conte : «Sì - la rosa dell’Inter è limitata» : L’ad dell’Inter Beppe Marotta ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Torino dà ragione ad Antonio Conte che poche settimane fa aveva lamentato la ristrettezza della rosa della sua squadra, “l’Inter proverà a soddisfare le richieste dell’allenatore, ma non è detto che ci riesca”. Ma non solo, l’intervento di Marotta sembra una sponda diretta all’allenatore che aveva sollecitato l’intervento ...

Ex Ilva - Conte : “Arcelor Mittal disponibile a un’Interlocuzione. Rinvieremo il processo se garantisce la produzione” : L’annuncio arriva dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine di 4 ore di trattativa a Palazzo Chigi con l’azienda, in una conferenza stampa stampa, senza che ci sia stata la possibilità di rivolgere domande da parte dei giornalisti. “L’obiettivo è un nuovo piano industriale per questo – ha detto Conte -siamo disposti a concedere un differimento del processo, la cui prima udienza è fissata per il 27 novembre. A condizione ...

Ex Ilva - Conte : Mittal disponibile a nuovo piano industriale. Si valuta Intervento pubblico : Ex Ilva, «ArcelorMittal è disponibile ad una interlocuzione, l’obiettivo è arrivare ad un nuovo piano industriale. valutato anche un intervento pubblico». Lo ha spiegato il premier Conte al termine del lungo incontro a Palazzo Chigi con i vertici del colosso dell’acciaio

Inter - Conte : emergenza sia stimolo - minacce? meglio non parlarne : "E' inevitabile che durante la sosta possa diventare difficile lavorare e preparare la sfida che bisogna affrontare. Per quel che riguarda i recuperi

Alitalia - Conte : “Atlantia non ha confermato manifestazione di Interesse? Ne prendiamo atto” : “Mi dicono che Atlantia non abbia confermato la manifestazione d’interesse” per Alitalia “che aveva preannunciato: ne dobbiamo prendere atto, il governo prende atto che Atlantia si è anche cimentata nel contribuire a rafforzare il piano industriale in piena libertà, senza pressione del governo. Non è più interessata? Ne prendiamo atto”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a margine di un evento della Polizia. L'articolo ...

Inter - Conte ai giocatori : "Ses*o? Pochi sforzi"/ Gasperini : "Consigli? Servono a me" : Inter, Antonio Conte ai giocatori: "Ses*o? Deve durare poco e bisogna ridurre gli sforzi". Gasperini commenta con ironia: "Consigli? Servono a me".

Inter - Biasin : 'Conte va accettato - Eriksen si sta accordando con qualche club' : L'Inter sta già lavorando assiduamente in vista delle prossime sessioni di calciomercato. A gennaio i nerazzurri sono pronti ad assecondare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte, che ha chiesto almeno due Interventi importanti vista la rosa ridotta all'osso a causa degli infortuni. Il club, però, starebbe studiando già la strategia da attuare nella prossima sessione estiva, con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che tiene ...