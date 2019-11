Infortunio Belotti | brutta perdita per il Torino | si ferma il “gallo”

Fonte : calcioweb.eu

– Si sta giocando-Inter. Nerazzurri in vantaggio con il gol di Lautaro Martinez. Brutto colpo per i granata, che dopo pochi minuti hanno dovuto fare a meno di Andrea. Il "gallo" è uscito peral dodicesimo minuto, poco dopo il gol dell'Inter. Perun colpo al fianco dopo 5′ che gli ha impedito di continuare. Visibile la sofferenza dell'attaccante granata che ha provato a stringere i denti e a rientrare in campo ma ha dovuto arrendersi al dolore. Da valutare l'entità del problema nei prossimi giorni.

Toro_News : I dettagli sull'infortunio di Belotti. Il Capitano è dovuto uscire al minuto 13 - DavideBrussa : RT @MatteoPedrosi: Due pessime notizie per il Toro nel giro di due minuti: prima l'uscita dal campo di Belotti, out per infortunio, poi la… - GoalItalia : Belotti costretto al cambio per infortunio durante #TorinoInter ?? -