Infortunio Barella Ultime notizie Inter | guai al ginocchio | portato fuori dal campo

Torino-Inter - Conte : “contento per non aver subito gol”. Poi parla dell’Infortunio di Barella e di Borja Valero : “L’infortunio di Barella? Mi auguro non sia nulla di grave, è cresciuto esponenzialmente ed è per noi un giocatore importante. Guardo però ai lati positivi: Borja Valero ha dimostrato professionalità e determinazione, ha lavorato quattro mesi in silenzio aspettando il suo momento ed è ciò che mi fa più piacere”. Così Antonio Conte commenta il problema al ginocchio di Barella, l’unica nota stonata nella grande ...

