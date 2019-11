Ilaria Cucchi minacciata di morte su Facebook punta il dito contro Matteo Salvini

Ilaria Cucchi e il messaggio su facebook : “Qualcuno le metterà una palla in testa”. Lei a Salvini : “E’ suo sostenitore - cosa ne pensa?” : “Qualcuno le metterà una palla in testa prima o poi”. Lo scrive un utente facebook a corredo di un articolo su Ilaria Cucchi. Ora la sorella di Stefano ha pubblicato l’immagine del messaggio sulla propria bacheca e scrive: “Chiedo a Matteo Salvini e a tutti gli iscritti alla Lega cosa pensano di questo post. Dato che viene da un soggetto che ha un profilo nel quale si dichiara loro sostenitore. Non posso far altro che ...

"La smetta di fare spettacolo sulla nostra pelle" - Ilaria Cucchi deposita la querela contro Salvini : “Ora basta. Lo devo a Stefano, a mio padre ma soprattutto a mia madre. Questo signore deve smetterla di fare spettacolo sulla nostra pelle”. Ilaria Cucchi ha annunciato di aver depositato alla procura della Repubblica la querela contro Matteo Salvini per diffamazione. L’ex ministro dell’Interno, commentando la sentenza di condanna contro i carabinieri accusati di aver pestato Stefano Cucchi causandone la morte, aveva ...

Matteo Salvini a Ilaria Cucchi : "Mi quereli pure - la droga fa male. Punto". La sfida è totale : Dopo la querela presentata da Ilaria Cucchi nei suoi confronti, Matteo Salvini non arretra di un millimetro. Il leader della Lega, dopo la condanna di due carabinieri a 12 anni per l'omicidio di Stefano Cucchi, aveva commentato la sentenza dicendo che "la droga fa sempre male". Parole per le quali,

Salvini : “La querela di Ilaria Cucchi? La droga fa male”. Il giornalista lo incalza : “Le due cose non c’entrano”. E il leader della Lega reagisce così : “Ilaria Cucchi mi querela? Io continuo a dire che la droga fa male. Secondo lei (rivolto a una giornalista, ndr) fa bene?”. Un gruppo di cronisti chiede a Matteo Salvini di commentare l’annuncio della sorella di Stefano Cucchi intenzionata a querelarlo per la frase sull’assunzione di stupefacenti. Ma il leader della Lega replica sempre con un “la droga fa male”. E quando un giornalista gli fa notare che ...