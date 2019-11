Il tenore Grigolo risponde alle accuse di molestie | ' Una notizia infondata'

Il tenore Vittorio Grigolo sulle molestie : ‘Solo un malinteso - non c’è alcuna denuncia’ : “Non c’è nessuna denuncia. Un malinteso non può chiudere le porte a una carriera pulita, costruita con tanto sacrificio e sudore”. Vittorio Grigolo (CHI È) chiarisce per la prima volta a Verissimo la delicata vicenda che lo ha coinvolto lo scorso 18 settembre a Tokyo quando è stato accusato di molestie. Vittorio Grigolo e lo scandalo molestie: ‘Un malinteso per una pancia di spugna’ “È stato solo un grandissimo malinteso. Ero a ...

Lirica : Scala conferma spettacoli del tenore Grigolo sospeso da Royal Opera House : Milano, 25 set. (AdnKronos) - Sono confermati gli spettacoli al Teatro alla Scala di Milano per il tenore Vittorio Grigolo, l'artista sospeso dalla Royal Opera House, che ha annunciato di aver aperto un'indagine sul suo comportamento durante un recente tour in Giappone. L'artista, secondo quanto app

