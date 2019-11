Il Segreto | spoiler | Lola viene assunta da Marcela dopo l' addio a Prudencio

Il Segreto - spoiler di dicembre : Francisca rivela a Prudencio che Lola è un’assassina : Ci sarà la prima frattura per una nuova coppia dello sceneggiato Il Segreto, negli episodi che il pubblico vedrà su Canale 5 molto probabilmente a dicembre 2019. Si tratta di Prudencio Ortega (Josè Milan) e Lola Mendaña (Lucia Margo), che si allontaneranno a causa di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Il fratello di Saul non vorrà avere più nulla a che fare con la sua nuova dipendente che ha fatto breccia nel suo cuore perché scoprirà che ...

Il Segreto - spoiler 22 novembre : Fernando sprona Maria a consultare un luminare : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, una delle soap opera più amate dai telespettatori italiani. Gli spoiler della puntata che verrà trasmessa il 22 novembre su Canale 5 (dopo il trono classico di 'Uomini e Donne'), rivelano che Fernando Mesia darà una speranza a Maria Castaneda. L'uomo, infatti, la spronerà a contattare un luminare, capace di risolvere il suo problema. Raimundo Ulloa, invece, continuerà ad opporsi alle intenzione bellicose di ...

Il Segreto spoiler : Isaac e Matias temono di essere considerati gli assassini di Antolina : Nuovo appuntamento con la celebre soap opera spagnola Il Segreto, in cui i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Il pubblico italiano nelle prossime puntata italiane, vedrà Antolina Ramos pagare per tutte le sofferenze che ha procurato ad Elsa Laguna ed Isaac Guerrero. L’ex ancella farà una bruttissima fine, poiché esalerà l’ultimo respiro sotto lo sguardo del marito, dopo aver tentato di ucciderlo in presenza di Matias Castaneda. Il ...

Il Segreto spoiler : Irene sospetta che Esteban sia il colpevole del decesso di Adela : Nuovo spazio dedicato alle novità con Il Segreto, la soap opera che ogni giorno intrattiene quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Gli spoiler delle prossime puntate italiane, si soffermano su Irene Campuzano, interpretata dall'attrice iberica Rebeca Sala. Nel dettaglio, la moglie di Severo si trasformerà in una vera e propria investigatrice per indagare sull'incidente di Adela Arellano. La giornalista, infatti, scoprirà che Esteban ...

Il Segreto - spoiler : Esteban spara a Carmelo davanti agli occhi di Fernando : Gli spoiler de Il Segreto delle puntate prossimamente in onda su Canale 5 annunciano un'inaspettata alleanza che avrà drammatiche conseguenze. Scendendo nel dettaglio, Carmelo Leal stringerà un accordo con Fernando Mesia per eliminare Esteban Fraile, ritenuto il responsabile della morte di Adela. Peccato che quest'ultimo ferisca gravemente il sindaco durante un incontro. Il Segreto: Carmelo si allea con Fernando Carmelo vivrà dei bruttissimi ...

Il Segreto - spoiler del 21 novembre : Isaac chiede un prestito a Prudencio : Continuano i colpi di scena nella soap Il segreto anche nel nuovo episodio in onda giovedì 21 novembre, nel consueto orario delle 16:10 su Canale 5. A Puente Viejo Isaac sarà determinato a trovare la somma necessaria per consentire ad Elsa di essere operata al cuore e chiederà il denaro mancante a Prudencio. Intanto alla villa, donna Francisca sarà sempre più fuori controllo e sarà determinata ad uccidere Severo, responsabile a suo dire, ...

Spoiler Il Segreto al 29 novembre : l'operazione di Elsa va a buon fine - Antolina felice : buone e cattive notizie si alterneranno nelle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 24 al 29 novembre. In tale periodo, infatti, Prudencio concederà ad Isaac il prestito di cui avrà bisogno ed Elsa potrà così sottoporsi al delicato e costoso intervento al cuore. l'operazione sembrerà andare a buon fine e gli amici della malata esulteranno per la lieta notizia. Tra di loro ci sarà anche Antolina: ma davvero sarà possibile credere ad una ...

Il Segreto - spoiler 19 novembre : Mauricio procura a Francisca un'impronta di Severo : Martedì 19 novembre andrà in onda una nuova puntata de Il Segreto. Gli spoiler rivelano che Francisca Montenegro sarà sempre più vicina a vendicarsi di Severo Santacruz. La donna, infatti, chiederà a Mauricio Godody di trovarle un'impronta per incastrare il nemico. Prudencio, invece, farà una vera e propria dichiarazione d'amore a Lola. Il Segreto, puntata 19 novembre: Raimundo rimprovera Francisca Novità interessanti intratterranno i fan delle ...

Il Segreto spoiler spagnoli : Matias si vede ancora con Alicia : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', le puntate che andranno in onda in Spagna su Antena 3 da oggi 18 novembre a venerdì 22 novembre si soffermeranno sui coniugi Marcela e Matias Castanada e sul triangolo amoroso venutosi a formare con la terza incomoda, Alicia. In particolare, questo triangolo amoroso sta infiammando le trame delle puntate ambientate a Puente Viejo. Nel dettaglio, la Del Molino continuerà a ...