Il prof che vuole bocciare chi manifesta con le sardine si scusa | “Non lo avrei mai fatto”

Sardine - a Reggio Emilia in 9mila cantano “Bella ciao” e “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla. Piazza piena anche a Perugia : A Reggio Emilia almeno 9mila “Sardine” hanno riempito Piazza Prampolini, mentre a Perugia almeno 5mila persone hanno riempito Piazza della Repubblica. Nonostante in nessuna delle due città fosse previsto un comizio di Matteo Salvini, i manifestanti hanno deciso di manifestare per unirsi alle decine di piazze spontanee organizzate dopo il primo successo in Piazza Maggiore a Bologna del 14 novembre scorso. A Reggio Emilia erano ...

Svogliati come quando ti abitui all’idea che manca il professore alla prima ora e quello viene : Milan-Napoli in pillole 1) La partita di sabato alle 18 è già na’ mazzata in fronte. Se poi ti fa pigliare sonno, è un inno alla noia

"prof che minaccia studenti non iscritto alla Lega" : Bologna, 23 nov. (AdnKronos) - Il professore che su Facebook ha minacciato di rendere "la vita un inferno" agli studenti di Fiorenzuola, nel Piacentino, che domani parteciperanno alla manifestazione delle sardine, organizzata in concomitanza con l’arrivo in città del leader leghista Matteo Salvini,

Sardine - Talamini Bisi : “Sì - sono razzista e me ne vanto”. Chi è il prof che attacca gli studenti anti-Salvini : “sono razzista“, è il titolo del meme. Campeggia sul tricolore, sotto l’immagine di un crocifisso e sopra una scritta più piccola: “Si, sono razzista. E me ne vanto” (“Sì” è scritto senza l’accento, cosa inusuale per un professore di italiano). “sono razzista perché amo l’Italia”, prosegue il testo, che conclude: “sono razzista perché do rispetto solo a chi rispetta me, il ...

Fioramonti valuta la sospensione del prof che ha minacciato gli studenti 'sardine' : "A tutela dei diritti degli studenti e della stessa scuola ho attivato gli uffici del MIUR per verificare i fatti e procedere con provvedimento immediato alla sospensione". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti in merito al professore che minacciava di bocciatura sui social gli studenti che aderiscono al movimento delle 'sardine'. "Educare al rispetto dei principi della Costituzione - sottolinea Fioramonti - è uno ...

Piacenza - prof pronto a bocciare gli studenti che manifestano con le sardine. Il ministro Fioramonti : "Per lui sospensione immediata" : In rete le parole choc di Giancarlo Talamini Bisi. E sul suo sito quel manifesto: "Sì, sono razzista e me ne vanto"

Un prof attacca le sardine - poi minaccia l'inferno per gli studenti che manifesteranno : Il suo profilo Facebook non è più raggiungibile e i post sono stati cancellati. Ma quello che ha scritto un professore di Italiano e Latino di una scuola del Piacentino è rimasto immortalato da foto e screenshot causando un'ondata di polemiche. Giancarlo Talamini Bisi ha condiviso sulla sua pagina Facebook l'evento delle sardine di Fiorenzuola e scrive: “Io sarò presente. Cari studenti, se becco qualcuno di voi, da martedì cambiate aria, nelle ...

Piacenza - il prof pronto a bocciare gli studenti che manifestano con le sardine : In rete le parole choc di Giancarlo Talamini Bisi. E sul suo sito quel manifesto: "Sì, sono razzista e me ne vanto". Il viceministro all'Istruzione Ascani: "Saranno presi provvedimenti"

E’ morto il prof. Franco Ortolani - indimenticabile scienziato della Terra : era esperto anche di meteorologia : E’ morto la scorsa notte il prof. Franco Ortolani, stimato geologo, professore ordinario ordinario di geologia e Direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio, dell’Università di Napoli Federico II e dallo scorso anno anche senatore, eletto a Napoli nella lista del Movimento 5 Stelle. Ortolani aveva 75 anni e da qualche mese combatteva con due tumori, contratti “per colpa dei veleni della Campania” ...

Abusi di gruppo sulla moglie e percosse al figlio : arrestato professionista del lecchese : Avrebbe organizzato nei minimi dettagli gli Abusi ai danni della moglie da cui si stava separando, coinvolgendo nell'atto anche un gruppo di amici. Un’atroce vendetta da parte di un 40enne residente in un paese nell’Alto Lario, nel lecchese, verso la consorte la cui unica colpa sarebbe stata quella di aver deciso di separarsi da lui. Ma le oscenità in tutta questa vicenda non sarebbero finite qui, perché l'uomo, un noto e stimato professionista ...

Lo chef - la suora e la prof : chi sono le nuove «sardine» per le piazze anti Lega : Da Sorrento a Milano: ecco chi sono organizzatori e militanti dei flash mob contro Salvini. In Costiera amalfitana le «sardine» diventano «fravaglie»: «sono più piccole e saremo di più»

Biscardi : ”Napoli - all’orizzonte si profila una situazione di rottura che porterà…” : Maurizio Biscardi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva durante il “Microfono Aperto”. Il giornalista -tra l’altro- ha parlato del Napoli, Ancelotti e De Laurentiis. Queste le sue parole: SULL’ITALIA “Tutto il percorso è positivo, non è dalla partita di ieri che si vede il valore della Nazionale ed i progressi. L’Armenia era piena di giocatori di seconda fascia, ma al di là di ...

Malara-Marinelli : cantiere Viale delle Repubbliche Marinare fermo - strada sta sprofondando : Roma – “Dobbiamo constatare purtroppo il blocco dei lavori da 3/4 giorni nel cantiere di Viale delle Repubbliche Marinare, che impegna i due incroci che collegano la strada a Corso Duca di Genova. Se il cantierato ha palesato fin dall’inizio problemi di congestione del traffico in questa zona nelle ore di punta, ci siamo augurati da subito che tali lavori di manutenzione venissero ultimati nei tempi più celeri; una premessa purtroppo già ...